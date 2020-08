Maximaal afkoelen tijdens de superhittegolf: ga in je korte broek de skipiste op!

Freestyler skiër Mees van Lierop loopt met gemak in zijn korte broek door de skihal (foto: Eva de Schipper). vergroot

"Skiën in de zomer? Je bent knettergek!" Het is een veel gehoorde reactie voor de Nederlands kampioen freestyle skiën, Mees van Lierop. "Ik vind dat maar raar. Iedereen zoekt verkoeling, alleen de meeste mensen gaan zwemmen. Ik ga een rondje skiën." En daarna nog gauw de skischans afsluiten in t-shirt en korte broek? Daar heeft de jonge atleet totaal geen moeite mee.

De vader van Mees is eigenaar van Montana Snowcenter in Westerhoven. De skiër is daarom wel gewend aan heftige temperatuursverschillen.

Mees was lang niet de enige die dinsdagmiddag verkoeling zoekt in de skihal in Westerhoven:

