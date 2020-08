‘Hypocriete coronaregels helpen het land naar de kloten', vindt horecabaas Laurens Meijer

Laurens Meijer in zijn horecazaak Moeke in Enschede. (foto: ANP) vergroot

Als een van de grootste horecaondernemers van Nederland is Laurens Meijer fel tegenstander van het coronabeleid van de overheid. Als we vast blijven houden aan ‘hypocriete coronaregels’ gaat het land volgens Meijer 'naar de kloten'. “We zijn afhankelijk van de waan van de dag van enkele randdebielen die het land regeren.”

Laurens Meijer neemt zelden een blad voor de mond. Ook deze bloedhete ochtend in Etten-Leur niet. “De politiek creëert met leugens een enorme verdeeldheid onder bevolking en ondernemers. Er heerst onrust en chaos in het land.” Ferme taal, zeker voor een VVD-lid. Zijn vertrouwen in de huidige politiek is verdampt. Meijer is zelfs betrokken bij de oprichting van een nieuwe landelijke politieke partij.

“We zijn van A tot Z besodemieterd.”

Hoe kwam het zover? Daarvoor gaan we terug naar 15 maart, de dag dat horeca dicht moest. Meijer heeft vijftig kroegen en vijftien Burger Kings met 2000 mensen in dienst en bestiert veel cafés in Breda. De schade loopt in de miljoenen.

Een economisch steunpakket moet uitkomst bieden. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de NOW-regeling, waarmee tot 90 procent van de loonkosten wordt vergoed. Meijer ziet dit als een staaltje misleiding. "In de praktijk komt het neer op maar 65 procent. We zijn van A tot Z besodemieterd”, zegt hij. De media berichten er volgens hem niet eerlijk over. “Het volk denkt daardoor dat de schade wel meevalt, terwijl dat helemaal niet zo is.”

De maandenlange sluiting komt op het moment dat de zestigjarige Bredanaar het juist rustiger aan wilt doen. In plaats daarvan maakt hij als crisismanager overuren om zijn imperium overeind te houden.

“Het was een gecalculeerde bluf om alles in beweging te brengen.”

Eind april groeit de frustratie. De eerste coronapiek is net voorbij. Naar eigen zeggen leest hij elk coronarapport. Meijer is sceptisch en vindt dat de media bezig zijn met een angstcampagne. Berichtgeving over een tweede golf? "Stemmingmakerij." En dat het virus buiten overdraagbaar is? "Daar loop je geen enkel risico." Hoogleraar infectieziektebestrijding Christian Hoebe noemt dat laatste onjuist, al is het buitenrisico op besmetting volgens hem veel kleiner dan binnen.

Meijer neemt het heft in eigen handen. Als de horecasector niet meer overheidssteun krijgt, gaan zijn zaken uiterlijk op 1 juni open, kondigt hij aan. “Het was een gecalculeerde bluf om alles in beweging te brengen”, zegt Meijer daar nu over. Zijn oproep zorgt voor ophef. Minister Hugo de Jonge vindt dat de oproep niet getuigt van samenwerking. Dit zet kwaad bloed bij Meijer. “Koninklijke Horeca Nederland en De Jonge hebben veel met elkaar gesproken, maar er is niet overlegd. Er is alleen een dictaat.”

Als de coronaregels versoepelen en de horeca onder voorwaarden op 1 juni weer open mag, groeit volgens Meijer de politieke willekeur. Waarom mogen honderden mensen met mondkapjes op wel het vliegtuig in, maar moet horeca wel de anderhalvemeter-regel hanteren? Ook vraagt Meijer zich af hoe gevaarlijk het coronavirus nou daadwerkelijk is. Hij focust op het sterftecijfer dat volgens hem het meest relevant is.

“Je moet relativeren: wat is nou werkelijk het risico en wat willen we daarvoor opgeven?”

“We noemen dit een killervirus, terwijl er niet meer mensen zijn doodgegaan dan tijdens de griepepidemie in 2018. Maar nu zetten we ineens een dodenteller in de krant", zegt Meijer. Uit RIVM-cijfers blijkt dat de oversterfte tijdens de corona-epidemie iets hoger ligt dan tijdens de heftigste griepepidemie (2018) van de laatste jaren.

Meijer gelooft niet dat de coronamaatregelen hebben geholpen om het aantal besmettingen te beperken. "Je moet relativeren: wat is nou werkelijk het risico en wat willen we daarvoor opgeven? Schijnbaar gaan we daar nu de hele economie voor om zeep helpen.” Het RIVM schat juist dat door de gedeeltelijke lockdown 23.000 ic-opnames zijn voorkomen. Hoogleraar infectieziektebestrijding Hoebe stelt dat het aantal coronabesmettingen en het sterftecijfer zonder maatregelen vele malen hoger waren geweest.

Meijer maakt zich druk over de stand van het land. Tijdens een verboden demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag pakt de politie hem op. Hij krijgt een hartritmestoornis. "Als ik me niet kwaad maak, gaat het prima", zegt hij. Dat is zo gemakkelijk nog niet. Nederland handelt volgens Meijer verkeerd. "Waarom kijken we niet beter naar ventilatie? En: Maken we het aantrekkelijker om in de zorg te werken? Nee, want we verhogen salarissen niet… Maken we de intensivecare-capaciteit drie of vier keer zo groot? Nee, we doen er 500 bedden bij..."

“Ik hoop dat we enigszins bij zinnen komen.”

Met de herfst in aantocht vreest de ondernemer voor een kaalslag in de horeca- en evenementensector. Nu kunnen bezoekers nog terecht op terrassen, maar als het weer slechter wordt, verhuist iedereen naar binnen. Met de anderhalvemeter-regels is dat volgens Meijer onwerkbaar.

“Ik hoop dat we bij zinnen komen. We zijn afhankelijk van de waan van de dag van enkele randdebielen die het land regeren. Zij hebben jaren geleden onze stem gekregen, maar hebben nu misschien wel een hele andere agenda. Als we verdergaan met de hypocrisie en het land naar de kloten helpen, hebben we echt een probleem.”