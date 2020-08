Coronanieuws: Kabinet moet afzien van quarantaineplicht, geen steun voor plan minister De Jonge

De Jonge en Rutte lagen onder vuur in het debat (foto: ANP). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

De Tweede Kamer staat niet te juichen voor het opleggen van een quarantaineplicht aan mensen van wie uit bron- en contactonderzoek naar voren komt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Minister Hugo de Jonge neemt 'enkele weken' de tijd om nog over de verplichting na te denken.

Het RIVM heeft een half miljoen extra griepvaccins ingekocht, omdat er komende winter meer belangstelling voor de griepprik wordt verwacht.

Voor het verplicht laten testen van vakantiegangers uit gebieden waarvoor code oranje geldt, bestaat veel steun.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

20.15

Het kabinet moet voorlopig afzien van een quarantaineplicht voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronapatiënt. Een oproep van D66-voorman Rob Jetten kon dinsdag op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verraste de Kamer dinsdag, door een aantal verscherpte coronamaatregelen aan te kondigen. Een quarantaineplicht voor mensen die naar voren komen in een bron- en contactonderzoek, gecombineerd strafbaarstelling bij overtreding, was een van die maatregelen. Maar partijen uit zowel de coalitie als de oppositie voelen daar niet voor, bleek woensdag gedurende het debat.

De partijen die de oproep van Jetten steunden, denken dat het mensen kan ontmoedigen om mee te doen aan een contactonderzoek. Ze denken dat het 'beter is mensen te motiveren dan hen te verplichten om mee te werken aan maatregelen om het coronavirus te bestrijden'.

19.39

Als een leerling na de zomervakantie in thuisquarantaine moet en daardoor de eerste schooldagen van het nieuwe jaar mist, telt dat toch niet als spijbelen. Scholen hoeven de leerplichtambtenaar niet in te schakelen. Volgens de koepel van basisscholen, de PO-Raad, "is het belang van de volksgezondheid doorslaggevend".

Mensen die in een 'oranje' of 'rood' land op vakantie zijn geweest, krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Oranje gebieden zijn bijvoorbeeld Zweden, KroatiÙ, Aruba, Turkije en Malta. Eerder had de overheid laten weten dat de leerplicht na de zomer weer zou worden gehandhaafd en dat thuisisolatie als ongeoorloofd verzuim zou gelden.

18.29

De Jonge wil wél dat mensen na een positieve test verplicht in quarantaine gaan. De huidige wetgeving biedt voorzitters van veiligheidsregio's de mogelijkheid om dit af te dwingen. De minister erkent dat dwang wellicht niet de beste manier is om mensen binnen te laten blijven als nog niet duidelijk is of zij het virus hebben. Hij vindt het wel hun 'burgerplicht'.

17.53

Minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, denkt toch nog even na over de quarantaineverplichting voor mensen die contact hebben gehad met een met corona besmet persoon. Hij wil onder meer advies inwinnen bij het Outbreak Management Team (OMT) over de noodzaak van de maatregel. De minister wil er 'over enkele weken' weer over in debat met de Tweede Kamer.

17.46

Studentenverenigingen krijgen mogelijk toch meer ruimte om tijdens de komende introductieweken activiteiten te houden. Premier Mark Rutte geeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deze suggestie mee voor het Veiligheidsberaad van maandag. Toch wil hij waken voor al te groot optimisme bij studenten. Udenaar Rob Jetten, fractievoorzitter van D66, is desondanks blij mee dit ‘muizengaatje’, zo zei hij tijdens het coronadebat.

17.38

Het aantal bevestigde coronagevallen is woensdag met 654 gestegen. 36 komen er uit Midden- en West-Brabant, waaronder 12 in Bergen op Zoom. Hiermee blijft het een van de grootste brandhaarden van het land.

Het aantal nieuwe besmettingen is sinds eind april maar één keer hoger geweest. Dat was dinsdag. Toen werden er 779 gevallen gemeld.

17.09

“Zorgelijk, dit betekent een knauw in het vertrouwen van het kabinet.” Lilian Marijnissen, de fractievoorzitter van de SP uit Oss, is verre van blij met de uitleg van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over het tekortschietende bron- en contactonderzoek. In Amsterdam en Rotterdam werd dat eind vorige week zelfs gestaakt, omdat de medewerkers het niet meer aankonden. De Jonge hoopt de Tweede Kamer binnen twee weken een plan te presenteren hoe er ‘versneld sneller’ kan worden gereageerd en de ‘staat van paraatheid’ kan worden ‘opgeschaald.’ Militairen inschakelen, wat tijdens het Kamerdebat werd gesuggereerd, ziet de minister niet zitten: “Defensie is geen tovermiddel.”

17.00

Wachten op privacy instellingen...

16.27

Dat het kabinet een quarantaineplicht wil invoeren, terwijl dat vorige week nog als onnodig werd afgedaan, is een kwestie van "voortschrijdend inzicht'. Omdat het aantal besmettingen blijft toenemen is het 'noodzakelijk om toch echt een stap verder te gaan', aldus premier Mark Rutte.

Niet iedereen die in contact is geweest met een coronapatiënt, krijgt het bevel om in quarantaine te gaan. Veel mensen doen dit al uit zichzelf. Het is vooral bedoeld voor mensen bij wie flink aandringen niet helpt. Weigeraars riskeren een straf. De quarantaineplicht is ook een boodschap aan de samenleving, legt het ministerie van Volksgezondheid uit.

De ommezwaai kwam Rutte tijdens het debat op felle kritiek te staan. "Dingen gaan niet altijd zoals je dacht dat ze zouden gaan", zei de premier. Het gebrek aan capaciteit voor bron- en contactonderzoek noemt Rutte 'een vervelend feit'. Hij sprak tegen dat de quarantaineverplichting uit de hoge hoed is getoverd om de aandacht daarvan af te leiden. Het besluit is ook niet van de ene dag op de andere tot stand gekomen, zei hij.

16.08

Ziekenhuizen behandelen momenteel 150 mensen vanwege het coronavirus. Dit is het hoogste aantal sinds 2 juli. "Deze stijging volgt op de snelle toename van het aantal nieuwe besmettingen. Het is cruciaal om deze besmettingsgolf in te dammen, anders kan het aantal patiënten in de ziekenhuizen in de komende periode snel verder stijgen", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tegen het ANP.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care steeg van 30 naar 35, het hoogste aantal sinds eind juni. Op verpleegafdelingen liggen nu 115 mensen met het virus. Dat waren er dinsdag 97. Het totaal steeg in een dag tijd van 127 naar 150.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in twee weken tijd met 90 procent gestegen, benadrukt Kuipers. Eind juli behandelden de ziekenhuizen in totaal 80 mensen bij wie het coronavirus was vastgesteld.

15.56

Premier Mark Rutte belooft dat hij de diverse Veiligheidsregio’s gaat opdragen scherper te gaan letten op overvolle terrassen. Hij zei dit tijdens het Kamerdebat over de coronacrisis na een opmerking van Henk Krol. De fractievoorzitter van de Partij voor de Toekomst ergert zich eraan dat hij te vaak wordt geconfronteerd met drukte op stoepen of pleintjes vóór cafés. En vooral dat dit, onder meer in de grensgebieden, oogluikend wordt toegestaan.

15.39

Premier Mark Rutte slaagt er niet in de Tweede Kamer te overtuigen met zijn verhaal over de tekortschietende capaciteit van het bron- en contactonderzoek bij de GGD. Het parlement maakt zich tijdens het debat van woensdagmiddag grote zorgen over het gebrek aan die capaciteit. PVV'er Geert Wilders noemde de dinsdag aangekondigde verplichte quarantaine voor mensen die besmet zouden zijn, een politiek besluit van 'coronaminister' Hugo de Jonge. Op deze manier denkt de bewindsman de partij waarvan hij sinds kort lijsttrekker is voor de Kamerverkiezingen van 2021, het CDA, gerust te stellen, aldus Wilders.

Wachten op privacy instellingen...

14.40

Online een afspraak maken voor een test kan via Coronatest.nl Het overheidsplatform is woensdag gelanceerd. Mensen kunnen er later ook de uitslag bekijken. Inloggen gaat met DigiD.

13.50

Als scholen nog niet gecontroleerd hebben of hun ventilatie op orde is, moeten zij dat "in de komende periode" doen. Dat advies geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan schoolbestuurders. Als scholen twijfelen, moeten zij volgens het ministerie contact opnemen met de PO- en VO-raad, die de belangen van het primair en voortgezet onderwijs behartigen.

De scholen gaan in Brabant weer vanaf maandag 24 augustus open.

12.15

In de Tweede Kamer is het debat begonnen over de aanpak van de coronacrisis. De oppositie richt haar pijlen vooral op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Zijn dinsdagavond aangekondigde maatregel om mensen te verplichten in quarantaine te gaan, werd door onder andere Geert Wilders van de PVV een ‘bliksemafleider’ genoemd. De verplichting zou moeten gelden voor mensen die als besmet worden aangemerkt op basis van een bron- en contactonderzoek door een GGD. Er worden vraagtekens gezet bij de handhaving. De PvdA en de SP, bij monde van fractievoorzitter Lilian Marijnissen uit Oss, maken zich zorgen over de tijd die gemoeid gaat met het bron- en contactonderzoek. Rob Jetten uit Uden, de fractievoorzitter van coalitiepartij D66, wil meer ruimte voor studentenverenigingen. Ook vraagt hij zich af waarom er wel in het openbaar vervoer een mondkapjesplicht is en niet in verzorgingshuizen.

Wachten op privacy instellingen...

12.09

Het zou geen goed plan zijn de bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) de controle van een verplichte quarantaine te laten uitvoeren, omdat zij al genoeg taken hebben. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. De voorzitter meent dat als controle bij mensen thuis zal plaatsvinden, dat eerder een taak is voor de politie. "Die is gewend bij mensen thuis te komen, boa's zijn er meer voor de openbare ruimte."

11.47

Bezoekers van Designer Outlet in Roermond moeten met ingang van woensdag verplicht niet-medische mondkapjes dragen. De maatregel is genomen om coronabesmettingen tegen te gaan. De mondkapjesplicht geldt volgens de outlet voor iedereen van 13 jaar en ouder, en ook voor het winkelpersoneel. De maatregel komt nadat vorige week twee winkels op het outletterrein gesloten werden omdat personeel besmet was met het virus.

11.14

De overheid moet een duidelijke coronastrategie delen en het beleid logischer en minder tegenstrijdig maken. Dat zeggen epidemioloog Arnold Bosman en verpleegkundig specialist Nienke Ipenburg tijdens een ingelaste hoorzitting in de Tweede Kamer. Volgens Bosman neemt de motivatie onder mensen om zich te laten testen snel af, onder andere door 'inconsistente communicatie' van het kabinet en 'gekissebis over de juiste aanpak.

11.08

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) verwacht dat alle universiteiten de contracten verlengen van medewerkers van wie onderzoeks- of onderwijswerk is onderbroken of vertraagd door de coronacrisis. Verschillende organisaties sloegen eerder alarm over het aflopen van contracten terwijl het werk stillag of werd vertraagd, waaronder het Promovendi Netwerk Nederland.

10.44

De mondkapjesplicht in de verpleeghuizen van Valkenhof in Valkenswaard is uitgebreid. Eerder werd bezoekers al verplicht een mondkapje te dragen binnen de gebouwen van Valkenhof, maar nu geldt deze regel ook voor bezoekers die met de bewoners naar buiten gaan, naar de tuin of de terrassen. In het ED noemt bestuurder Maryanne Schlösser de maatregel 'zeer triest', maar staat de gezondheid van de bewoners en medewerkers voorop.

10.12

Volgens de GGD Brabant-Zuidoost gaat de corona-teststraat in de City Sporthal in Helmond dinsdag 18 augustus open. Deze testlocatie wordt de derde in Zuidoost-Brabant, na Eindhoven en Eersel. Hier kunnen straks honderden mensen per dag worden getest. Nu zijn inwoners van Helmond en de Peel nog aangewezen op de testlocaties in Eindhoven of Uden.

10.07

Maandag dient het kort geding over de mondkapjesplicht die de gemeente Amsterdam heeft ingesteld. Dit is aangespannen door een bewoner en cultureel ondernemer op de Wallen. Marktkooplui van de Albert Cuyp en protestgroep Viruswaarheid sloten zich bij hem aan. De eisers noemen de verplichting om op vijf plekken in Amsterdam een mondkapje te dragen een 'fundamentele inperking van de grondrechten van bewoners, ondernemers en bezoekers'.

09.49

Zeker twee jongeren die op de populaire camping Appelhof op Terschelling zijn geweest, hebben het coronavirus opgelopen. Na thuiskomst zijn ze positief getest. Het kan zijn dat ze op de camping besmet zijn geraakt, maar het kan ook zijn dat ze er anderen hebben besmet. De Friese GGD roept jongeren die vorige week op de camping waren op om zich te laten testen.

09.48

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid ruim een half miljoen extra griepvaccins ingekocht, omdat er rekening mee wordt gehouden dat mensen het komende winterseizoen meer belangstelling zullen hebben voor de griepprik. Hoewel de griepprik niet beschermt tegen het coronavirus, wordt vermoed dat mensen door de coronacrisis meer nadenken over de gevaren van besmetting in het algemeen. Ook overwegen mensen misschien dat ze, met de altijd aanwezige kans op corona, er nu in ieder geval maar beter geen griep bij kunnen krijgen.

08.54

Voor het verplicht laten testen van vakantiegangers uit gebieden waarvoor code oranje geldt, bestaat veel steun. Van de Nederlanders is 89 procent het eens met zo'n maatregel. 82 procent wil zulke reizigers liever nog altijd na thuiskomst twee weken in quarantaine doen. Bijna de helft vindt alleen testen bij klachten geen goed idee. Dat meldt I&O Research woensdag op basis van onderzoek onder 3650 Nederlanders.

08.18

LeasePlan merkt dat de grootste dip als gevolg van de coronacrisis achter de rug is. Het autoleasebedrijf kampte in het tweede kwartaal van dit jaar nog altijd met tegenvallers, maar merkte tegelijkertijd dat de situatie gedurende de meetperiode verbeterde. Evengoed stonden de resultaten van de onderneming onder druk.

03.30

Mensen kunnen voortaan online een afspraak maken voor een coronatest. Via het digitale portaal van de overheid kunnen ze daarna ook zien of ze het virus onder de leden hebben. Het portal, waar mensen met hun DigiD kunnen inloggen, wordt woensdag gelanceerd. De naam website en het internetadres zijn nog niet bekend.

Wachten op privacy instellingen...

03.30

De Tweede Kamer onderbreekt woensdag het zomerreces voor een debat over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Een verzoek daartoe vanuit de oppositie moet nog formeel worden behandeld, maar de coalitiepartijen hebben al hun steun toegezegd. Aanleiding is het snel oplopende aantal besmettingen. De afgelopen week kwamen er meer dan vierduizend bevestigde coronagevallen bij, de week ervoor ruim 2500.

00.01

ICT'ers werken tijdens de coronacrisis het vaakst vanuit huis. Op jaarbasis is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers in het tweede kwartaal verdubbeld, tot ruim veertig procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Managers, werknemers met een creatief of taalkundig beroep en werknemers met een pedagogisch beroep werken ook relatief vaak vanuit huis.

Wachten op privacy instellingen...