Coronanieuws: Nederlanders kunnen online coronatest aanvragen en uitslag zien

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

08.18 LeasePlan merkt dat de grootste dip als gevolg van de coronacrisis achter de rug is. Het autoleasebedrijf kampte in het tweede kwartaal van dit jaar nog altijd met tegenvallers, maar merkte tegelijkertijd dat de situatie gedurende de meetperiode verbeterde. Evengoed stonden de resultaten van de onderneming onder druk.

04.01

Het ministerie van Volksgezondheid denkt dat er dit najaar honderdduizenden Nederlanders extra voor een griepprik naar de huisarts gaan. Daarom heeft het RIVM naar schatting zo'n half miljoen meer vaccins ingekocht dan in andere jaren, meldt het AD. Ziekenhuizen roepen al hun personeel op om zich ook in te laten enten. "We willen niet een dubbele epidemie in het ziekenhuis hebben: corona én influenza", zegt NVZ-woordvoerder Wouter van den Horst.