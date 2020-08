Zo blijven de honden en katten koel in het dierenasiel

Katten zoeken verkoeling op een natte handdoek (foto: Angela Frijters) vergroot

Het is een flinke klus om in deze tropische temperaturen de dieren nog enigszins koel te houden, verzucht Angela Frijters van dierenasiel Waalwijk. Al halverwege de ochtend loopt het kwik binnen op richting de dertig graden. Dat is voor de katten en honden met hun warme vachtjes echt geen pretje. En voor de medewerkers trouwens ook niet.

Er start nu elke ochtend iemand heel vroeg, vertelt Angela. Die dan nog even alle luiken openzet om de relatief frisse lucht binnen te laten. Ook kunnen de honden ’s ochtends vroeg nog even naar buiten, later op de dag is dat écht te warm. “We hebben hier bijna geen schaduw,” zegt Angela, “als je buiten gaat staan dan breekt het zweet je meteen uit.”

"We zouden allemaal met deze temperaturen wel wat meer kattengedrag kunnen vertonen!”

Bij ons mensen dan. Voor honden is het helemaal niet te doen. “Die zweten alleen door te hijgen en ze raken wat warmte kwijt via de voetzolen”, legt Angela uit. Oververhitting ligt dus op de loer. Met natte handdoeken, gieters en veel ventilatoren proberen de medewerkers de dieren binnen zo goed en kwaad als het gaat, te koelen.

Onze verslaggever liep woensdag een rondje mee in het dierenasiel:

De honden hebben over het algemeen meer last van de warmte dan de katten, vertelt Angela. “Gelukkig liggen bij ons de kennels uit de zon en hebben ze betonnen vloeren. Daar liggen de honden nu al plat op.”

Plat op hun buik op de betonnen vloer en veel hijgen, zo gaan de honden om met de hitte (foto: Angela Frijters) vergroot

De katten hebben het minder zwaar, al liggen hun kamers op het zuiden, waar de zon een groot deel van de dag pal op staat. Met zogenaamde speciale doeken uit het ziekenhuis is geprobeerd de ramen af te dekken, zodat de zon buiten gehouden wordt. “In de ochtend zijn de kittens nog wel iets actiever, maar daarna liggen zij ook op apegapen op de tegels.”

Verkoeling zoeken op de tegels, of beter nog: een natte handdoek (foto: Angela Frijters) vergroot

Bij Dierenopvang Arduin in Roosendaal is het iets beter uit te houden, vertelt Henk van Hest van die organisatie. “Hier valt het mee. Alle uitlaatplaatsen zijn in de schaduw, dus we kunnen de honden gelukkig naar buten laten. Er staan van die plastic schelpen die ook als zandbak dienst kunnen doen. Maar dan staat er nu een laagje water in, kunnen ze lekker in poedelen.”

Ook Henk ziet dat de honden over het algemeen wel meer last van de hitte hebben dan de katten. En daar heeft hij wel een verklaring voor. “Een hond maakt zich veel drukker, die blaft, reageert veel spontaner. Een kat trekt zich er gewoon weinig van aan." Daar kunnen wij mensen nog een voorbeeld aan nemen, lacht Henk. "We zouden allemaal met deze temperaturen wel wat meer kattengedrag kunnen vertonen!”

