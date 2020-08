Superhittegolf: wakker met regen in bijvoorbeeld Eindhoven, Helmond en Tilburg

Foto: Pixabay vergroot

Nog even volhouden, ook vandaag: het einde van de extreme hitte is in zicht. De code oranje vanwege de extreme hitte werd door het KNMI woensdagavond ingetrokken. Nu geldt nog code geel voor aanhoudende hitte en later vanmiddag stevige onweersbuien. In bijvoorbeeld Eindhoven, Helmond en Tilburg begon de donderdag al met een frisse regenbui. Volg alle ontwikkelen via dit liveblog.

Het KNMI heeft de code oranje vanwege de extreme hitte woensdagavond beëindigd.

In onder meer Eindhoven, Helmond en Tilburg begon de donderdag met een verfrissende bui.

Vanaf vier uur vanmiddag waarschuwt het KNMI voor forse onweersbuien.

07.08

Regen! Ja echt, in onder meer Eindhoven, Helmond en bijvoorbeeld Tilburg begon de dag met regen.

07.00

In de loop van de middag en avond kunnen er in heel de provincie onweersbuien tot ontwikkeling komen. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel tot 2 cm, windstoten tot 60 à 70 km/uur en plaatselijk veel neerslag, zo'n 20 tot 40 millimeter, in korte tijd.

Later in de avond nemen de buien in activiteit af, zo meldt het KNMI. Vanaf vier uur vanmiddag tot tien uur vanavond heeft het instituut vanwege de onweersbuien code geel afgegeven. Deze waarschuwing geldt sowieso nog tot zaterdag voor de aanhoudende hitte. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM nog actief.