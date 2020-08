Vijf kinderen jarenlang seksueel misbruikt: nog geen uitspraak

Het Paleis van Justitie in Den Bosch (foto: Hans Janssen). vergroot

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag nog geen straf opgelegd aan een man van 66 uit Boxtel. Tegen hem was twee weken geleden vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist, omdat hij jarenlang vijf kinderen seksueel zou hebben misbruikt in hun woonplaats Boxtel.

De rechter vindt de eis onvolledig, omdat niet duidelijk is welke maatregelen Reclassering Nederland voor de verdachte in gedachten heeft om te voorkomen dat de man opnieuw in de fout gaat. Dat moet binnen drie maanden duidelijk zijn.

In een zogeheten tussenuitspraak laat de rechter overigens wel doorschemeren dat de verdachte een jarenlange gevangenisstraf zal krijgen, onder meer omdat hij deels heeft bekend. De man wordt overigens ook beschuldigd van het maken of bezitten van kinderporno.

De man uit Boxtel werd gezien als een ‘soort opa’ en een ‘kindervriend’. Zo kon hij ruim zes jaar ontucht plegen wat varieerde van het strelen tot het seksueel binnendringen van de kinderen, aldus het OM. De slachtoffers zijn nu zes tot vijftien jaar, drie van hen maken deel uit één gezin.