Agenten in kogelvrije vesten zetten straat af in Den Bosch

Een Bosschenaar is donderdagmiddag in zijn woonplaats opgepakt, omdat hij een man met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Agenten in kogelwerende vesten hadden de straat waar hij woont afgezet. Een arrestatieteam van de politie was ingeseind om zijn woning binnen te vallen, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

Joris van Duin Geschreven door

Aan het begin van de middag seinde een man uit Den Dungen de politie in, omdat hij zou zijn bedreigd door een bekende. De mannen hebben al een tijdje ruzie. De verdachte ging er vervolgens in een auto met twee andere inzittenden vandoor. Het kenteken van de auto werd aan de politie doorgegeven.

De politie vond de auto geparkeerd aan het Zuidoosterfront in Den Bosch. Agenten die kogelwerende vesten droegen, zetten de straat af. Zij seinden een arrestatieteam in om de woning binnen te vallen.

Deze eenheid hoefde uiteindelijk niet naar het huis te komen. De politie kreeg de verdachte namelijk telefonisch te pakken, waarna hij zich rond half vier bij het politiebureau meldde. Daar werd hij aangehouden. Het vuurwapen werd, ook na een doorzoeking van het huis van de verdachte, niet gevonden. De politie is wel nog op zoek naar de andere twee inzittenden .

