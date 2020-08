Geen mobiele airco's voor snikhete hospice: 'Onderzoek naar vaste airconditioners'

Foto: Omroep Brabant vergroot

Hoewel er 10.000 euro is ingezameld, komen er voorlopig geen airco's in de hospice De Sporen in Tilburg waar oma Dieni in een snikhete kamer ligt. Zorggroep De Wever wil vaste airconditioners 'omdat die kwalitatief beter zijn' en wil eerst onderzoeken welk bedrijf die mag gaan leveren. Daarom is er ondanks de crowdfundingactie van kleindochters Melani en Tiffany niet direct een oplossing voor de hitte.

De kleindochters van oma Dieni wilden eigenlijk mobiele airco's om de mensen in de hospice meteen verkoeling te geven. Na het aangrijpende verhaal van kleindochters Melani en Tiffany bij Omroep Brabant stonden er verschillende bedrijven klaar. Zo konden er donderdag al twaalf mobiele airco’s geleverd worden. Maar dat ging niet door omdat De Wever een ander soort type airco wil in hun hospice.

Vrijdagmorgen heeft de familie van oma Dieni samen met de leiding van de hospice bij elkaar gezeten. "De keuze is gevallen voor inbouwairco’s’’, laat een woordvoerder van De Wever weten. "We gaan nu een onderzoek starten welk bedrijf mag gaan leveren."

Maar er moet ook nog een onderzoek gedaan worden naar wat er mag van de pandeigenaar. "Wij zijn niet de eigenaar van het gebouw en over drie jaar gaan we eruit want dan komt er nieuwbouw."

Vanwege die nieuwbouw en omdat de hitte voor oma Dieni in haar laatste levensfase ondragelijk is, wilden de kleindochters mobiele airco’s aanschaffen. "Wij kiezen voor de vaste airco omdat die kwalitatief beter zijn", zegt de woordvoerder. "We zullen niet binnen een week airco’s hebben maar de komende drie jaar hebben we er nog plezier van."

Tiffany en Melani zijn trots en dankbaar dat ze airco’s kunnen aanschaffen voor de hospice. Ze willen vooral iedereen heel erg bedanken voor de donaties, ook namens oma Dieni. In tweeënhalve dag kwamen er ruim 750 schenkingen binnen. "Onze dank is echt megagroot", schrijven de kleindochters.

"Wij als familie zijn diep ontroerd als we zien hoeveel mensen er met ons en de mensen in het hospice meeleven." Verder laten Melani en Tiffany weten dat de hospice uiteindelijk een keuze zal maken met wie ze in zee wil gaan. Als er na de aanschaf nog geld overblijft dan gaat dat ook naar de hospice: "Tot de laatste cent."

Oma Dieni in haar kamer in de hospice. De beelden zijn gemaakt door de familie:

