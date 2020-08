Twee ongelukken veroorzaakt en doorgereden: man krijgt 120 uur taakstraf

Foto: Bart Meesters/Meesters MultiMedia vergroot

Een 32-jarige man uit Waalwijk krijgt 120 uur taakstraf omdat hij vorig jaar augustus met zijn auto in Vught een ernstig ongeluk veroorzaakt. Daarna is hij doorgereden. De rechtbank in Den Bosch bepaalde vrijdag dat de man vier maanden celstraf krijgt als hij de komende drie jaar weer achter het stuur gaat zitten.

De man heeft geen rijbewijs en heeft zelfs nooit rijles gehad. Hij mag de komende drie jaar ook geen rijles nemen.

Twee maanden voor het ernstige ongeluk maakte hij dezelfde fout, de automobilist was toen onder invloed van drugs. Het is 'onbegrijpelijk en bovendien volstrekt onverantwoord’ dat de man na zijn eerste ongeluk weer achter het stuur is gaan zitten, stelt de rechtbank die hem dat zwaar aanrekent. Ook dat hij is doorgereden wordt hem zeer kwalijk genomen.

'Onvoldoende gekeken'

Na het tweede ongeluk meldde hij zich pas ’s avonds bij de politie. Wijkagent Marcel de Rouw meldde toen. "Waarschijnlijk werd het de bestuurder te heet onder de voeten.” De auto was elders in Vught teruggevonden.

Dat ongeval gebeurde op 1 augustus van het vorige jaar, aan het begin van de middag, op de rotonde bij De Schakel en de Laagstraat in Vught. De chauffeur heeft onvoldoende gekeken toen hij de rotonde naderde en de fietsster geen voorrang gegeven, zo concludeert de rechtbank.

Het 68-jarige slachtoffer raakte zwaargewond, ze heeft lang moeten revalideren. Ook psychisch had het ongeval voor haar en haar familie grote gevolgen, zoals tijdens de rechtszaak werd verwoord door haar echtgenoot en dochter.