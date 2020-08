Online kennismaking voor studenten TU/e, introductieweek is aangepast

Geen groot watergevecht dit jaar (foto: archief). vergroot

Als eerste stad in Brabant worden maandag in Eindhoven de nieuwe studenten voor het collegejaar 2020/2021 verwelkomd. Normaal gesproken bruist het dan van de activiteiten op en rond de campus van de Technische Universiteit (TU/e). Dit jaar niet en dat allemaal vanwege de coronacrisis. Studenten laten zich maandag zelfs niet zien, de eerste dag verloopt puur online.

Premier Mark Rutte had vorige week donderdag slecht nieuws voor studenten, studentenverenigingen en andere betrokkenen van universiteiten en hogescholen in ons land. De traditionele introductieweken, met hun vele feestelijke uitspattingen, zijn voor één jaar in de ban gedaan.

Geen alcohol en na tien uur licht uit

De meeste activiteiten worden online gehouden of, om altijd anderhalve meter afstand te kunnen houden, in groepjes. Rutte verordonneerde dit tijdens een persconferentie over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Bijeenkomsten moeten ‘informatief van aard zijn’, zei de minister-president. Grootschalige feesten en ontgroeningen mogen niet doorgaan. Alcohol is taboe en om tien uur ‘s avonds moet het licht uit.

Een woordvoerder van de TU/e laat weten dat al rekening was gehouden met eventuele inperkingen: “We hebben weinig hoeven aan te passen. In onze opzet waren alle activiteiten buiten de campus al geschrapt. Alle onderdelen zijn coronaproof en ze hebben een informatief karakter.”

Extra inzet

“De enige aanscherping is het schrappen van een barbecue op de campus en een handvol kleine activiteiten waarbij alcohol een rol speelde. Hierbij ging het niet om activiteiten waar alcohol wordt gedronken, maar om bijvoorbeeld een flitscursus (alcoholvrij) biertappen."

“Ook de kroegen op de campus zijn dicht. Studenten mogen na tien uur ’s avonds niet meer op de campus komen tenzij ze er wonen. Verder worden ze opgeroepen om niet de stad in te gaan, maar naar huis”, zegt de woordvoerder. Op de TU/e is verder besloten dat de 'eerstejaars' deze intro-editie opgedeeld worden in twee groepen zodat er minder mensen tegelijk op de campus zijn. Alle eerstejaars komen deze week, vanaf dinsdag, 'slechts' twee dagen op de campus. Extra vrijwilligers en personeel, onder wie beveiligers, worden ingezet voor een goed en veilig verloop.

In Breda, Den Bosch en Tilburg beginnen de kennismakingsactiviteiten op 24 augustus.