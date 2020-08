Straat afgezet door agenten in kogelwerende vesten: nog twee arrestaties

Straat afgezet in Den Bosch vergroot

De politie heeft nog twee verdachten opgepakt nadat donderdag in Den Dungen een auto met een honkbalknuppel was vernield en een man met een vuurwapen was bedreigd. Bij een eerdere arrestatie werd een straat in Den Bosch afgezet door agenten in kogelwerende vesten.

Janneke Bosch

Twee mannen en een vrouw kwamen donderdag naar het huis van het slachtoffer. Een van de mannen ging de auto met een honkbalknuppel te lijf. Hij sloeg de ramen en spiegels stuk. De auto was van een man zonder vaste woonplaats, die bij een vriend op bezoek was. Toen die vriend buiten poolshoogte ging nemen, werd hij bedreigd met een vuurwapen. Daarna ging het drietal er met hun eigen auto vandoor.

Straat afgezet

Die auto werd donderdag al gevonden aan het Zuidoosterfront in Den Bosch. Omdat er sprake zou zijn van een vuurwapen werd een deel van de straat afgezet. Uiteindelijk hoefde er geen inval te worden gedaan in het huis van de verdachte en omdat de 25-jarige bewoner zich op het politiebureau meldde. Daar is hij aangehouden.

De 19-jarige vrouw uit Tilburg werd enige tijd later opgepakt in de buurt van het huis. Vrijdag kon de derde verdachte worden opgespoord en aangehouden. Dat is ook een man zonder vast woonplaats.

De politie denkt dat de aanleiding voor de ruzie in Den Dungen in de relatiesfeer ligt. De zaak is nog in onderzoek.

