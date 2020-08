24 medewerkers van Hema in Tilburg in quarantaine na meerdere coronabesmettingen

Archieffoto: Wikimedia commons. vergroot

Zeven medewerkers van het Hema filiaal in het centrum van Tilburg zijn besmet geraakt met het coronavirus. Zeventien andere personeelsleden met wie zij nauw contact hebben gehad, zitten in thuisquarantaine. Voor klanten van de Hema zou er geen gevaar zijn geweest.

Janneke Bosch Geschreven door

Volgens een woordvoerder gaat het relatief goed met de zeven besmette personeelsleden. “Twee van hen hebben iets sterkere klachten, met de vijf andere gaat het relatief goed. Ze zijn in goede handen en er wordt goed voor ze gezorgd.”

Hele winkel ontsmet

De besmettingen kwamen dinsdag aan het licht, zegt de winkelketen. Daarop is dinsdagnacht de hele winkel ontsmet. Woensdag is er gestart met een nieuwe ploeg, met medewerkers die normaal gesproken in andere regio’s werken. “Zo konden onze mensen in Tilburg even tot rust komen.” Want er zijn best een aantal medewerkers ook gewoon erg geschrokken, vertelt de woordvoerder.

Er is uitgebreid contact geweest met de GGD. Die heeft de medewerkers gebeld die in nauw contact hebben gestaan met de besmette collega's. En de GGD zegt volgens de woordvoerder ook dat het niet nodig is om de klanten van de winkel in te lichten, omdat de coronaregels in de winkel in principe goed worden nageleefd. Er zijn spatschermen in de winkel, er wordt anderhalve meter afstand gehouden en het publiek wordt gevraagd een winkelmandje te gebruiken.

Besmettingen in de ontspanningsruimte

Vermoedelijk hebben een of twee besmettingen van de Hema-medewerkers onderling plaatsgevonden. Niet op de winkelvloer, maar achter de winkel waar voor het personeel de ontspanningsruimte is. Daar werd de anderhalve meter niet altijd goed nageleefd. “We hebben nogmaals ook naar alle collega’s benadrukt hoe belangrijk die anderhalve meter is.”

Tegelijkertijd is het wellicht ook niet helemaal te voorkomen, denkt de woordvoerder. “Je ziet dat corona weer wat oplaait in Nederland. En onze medewerkers zijn een afspiegeling van de samenleving.”