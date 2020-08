Coronabesmettingen bij Hema in centrum Tilburg: winkel werd al eerder ontsmet

De besmette Anne Teunissen voor haar zolderraam. (Foto: Anne Teunissen) vergroot

Vier medewerkers van het Hema-filiaal in het centrum van Tilburg zijn vorige week vrijdag al uit voorzorg naar huis gestuurd. De winkel is toen ook ontsmet. Dat laat woordvoerder Frederike van Urk zaterdag weten aan Omroep Brabant. Afgelopen dinsdagnacht werd de winkel nogmaals ontsmet, nadat er opnieuw besmettingen aan het licht kwamen.

Inmiddels zitten 24 medewerkers die bij winkel werken in quarantaine. Zeven van hen blijken corona te hebben. De meesten hebben milde klachten.

Geen risico

"Vanwege de privacy van onze eerste medewerker met corona, hebben we niet eerder naar buiten gebracht dat de winkel al ontsmet was en dat we personeel naar huis hebben gestuurd", aldus Van Urk. "Volgens de GGD is ontsmetten van de winkel ook puur uit voorzorg en niet per se noodzakelijk. Klanten hebben die vrijdag en de dagen erna ook geen risico gelopen", benadrukt ze. Bij de GGD was zaterdag niemand bereikbaar voor een reactie.

Een van die Hema-medewerkers die thuiszit met corona is de 19-jarige Anne Teunissen. "Ik ben vermoeid en heb wat spierpijn en hoofdpijn. Ik had niet in gaten dat ik corona had, maar werd wel zenuwachtig toen mijn directe collega besmet bleek."

Frustrerend en pijnlijk

Anne werkt ruim anderhalf jaar met veel plezier bij de Hema. Ze doet dit vooral in de weekenden als bijbaantje en volgt ondertussen de opleiding 'International Business' in Breda. "Ik volg de coronamaatregelen vrij serieus, maar merk dat niet iedereen dat doet. Dat uitgerekend ik nu met corona vastzit op een zolderkamer is frustrerend en pijnlijk."

Anne woont thuis. Ze verblijft noodgedwongen op haar bloedhete zolderkamer. "Als ik de badkamer gebruik moet ik die ook weer ontsmetten. Mijn vader zit beneden, maar ik mag niet naast hem gaan zitten", klinkt het wat vermoeid.

Machteloos

Ondertussen heeft Anne alle tijd om de coronaberichtgeving te volgen en dat maakt haar soms boos en verdrietig. "Jongeren worden nu neergezet als onverantwoorde feestbeesten, maar het kan je dus ook gewoon overkomen als je hard aan het werk bent."

Ook Van Urk bevestigt dat de Hema de veiligheid niet kan garanderen. "De Hema kan aan alle voorschriften als spatborden, handen ontsmetten en afstand voldoen, maar je ontkomt niet aan een stuk eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers."

Vergeten

Dat bijvoorbeeld die anderhalve meter zo vergeten wordt, maakt een foto van een werkbezoek van een hoge leidinggevende aan het filiaal duidelijk. Daarop is te zien hoe medewerkers van de horeca-afdeling gezellig naast elkaar staan met de bewuste leidinggevende op de voorgrond, die wel afstand houdt. "Die foto is inderdaad uit enthousiasme gemaakt en gedeeld op social media. Dat bezoek was bedoeld om het getroffen filiaal een hart onder de riem te steken. Al vrij snel is die foto weer verwijderd omdat dit inderdaad een onhandige foto was."

