Coronanieuws: Momenteel 36 patiënten op intensive care-afdelingen

Een coronatest (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

het RIVM meldt 507 nieuwe besmettingen, gisteren waren dat er 655.

De politie heeft zaterdagavond en -nacht feestjes in Tilburg en Eindhoven beëindigd waarbij mensen zich niet hielden aan de coronavoorschriften.

Vier medewerkers van het Hema-filiaal in het centrum van Tilburg zijn vorige week al uit voorzorg naar huis gestuurd.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

20.10

Het aantal coronapatiënten dat op zondag op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen ligt, is 36. Dat zijn er drie minder dan een dag eerder. Daarbij liggen 578 mensen op de ic-afdelingen in verband met niet-coronagerelateerde klachten, vijf minder dan de voorgaande dag. De totale ic-bezetting bedraagt nu 614, acht minder dan de dag ervoor. Het aantal mensen met corona dat is opgenomen buiten de ic is 122, twee minder dan zaterdag. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

16.50

Bij een nertsenbedrijf in De Mortel zijn besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Op het bedrijf worden ongeveer 700 moederdieren gehouden. Het aantal nertsenbedrijven met een besmetting komt hiermee op 33. In eerdere gevallen zijn alle nertsen op die bedrijven geruimd en dat gaat ook nu zo snel mogelijk gebeuren.

De besmetting werd ontdekt tijdens de wekelijkse test op kadavers. Voor de coronacrisis was al bepaald dat nertsenfokkerijen vanaf 2024 hun deuren moeten sluiten.

14.40

Het RIVM meldt dat er de afgelopen 24 uur 507 mensen positief getest zijn op het coronavirus. Gisteren waren dat er 655, eergisteren 636. Het totaal van de afgelopen zeven dagen bedraagt 4438 positief geteste personen, in de zeven dagen daarvoor waren dat er 3466. Dit blijkt uit open data van het RIVM.

Er zijn zes nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, gisteren lag dat aantal op zeven. Ook het aantal ziekenhuisopnamen was de afgelopen zeven dager lager dan in de zeven dagen daarvoor: 35 tegen 55.

Er zijn drie nieuwe doden gemeld. Gisteren waren dat er twee en eergisteren ook.

14.00

Dinsdag om 19.00 uur neemt RKC het in eigen huis op tegen buurman NAC. Bij de wedstrijd mag publiek aanwezig zijn.

13.30

Wie Nederlands grondgebied bereikt, merkt op het vliegveld niets van welke veiligheidsmaatregel dan ook, constateert bijvoorbeeld een man die vanuit Barcelona landde op de luchthaven. “Ik zie nogal een discrepantie”, zegt hij in Trouw. Terwijl minister De Jonge zich buigt over de verplichte quarantaine van veertien dagen voor iedereen die afkomstig is uit een risicogebied, krijgen veel reizigers op Schiphol vrij baan.

“Er zijn geen informatiepunten, je krijgt geen gezondheidscontrole, hoeft geen mondkapje op te doen en niemand die zegt dat je eigenlijk wel even in quarantaine moet. Je kunt alle voorschriften zó negeren”, aldus de reiziger.

12.10

Een barbecuefeest in het Henri Dunantpark in Eindhoven is zaterdagavond door de politie beëindigd. De driehonderd bezoekers hielden zich niet aan de coronavoorschriften. Zo hielden ze geen anderhalve meter afstand. Het ging om een barbecue-gezinsfeest dat jaarlijks wordt georganiseerd. Hier kwamen mensen op af uit onder meer België en Duitsland. Het beëindigen van het feest gebeurde volgens een agent 'zonder veel problemen'.

10.47

Op Vlieland is voor het eerst een coronabesmetting vastgesteld. Dat meldt de GGD Fryslân. Deze persoon verbleef als toerist met het eigen gezin op het eiland. Hij of zij is inmiddels met speciaal vervoer van het Waddeneiland gehaald en gaat thuis in isolatie. De GGD doet een bron- en contactonderzoek.

10.10

Agenten hebben zaterdagnacht een besloten feest in een café aan de Koestraat in Tilburg beëindigd waarbij de bezoekers de coronavoorschriften aan hun laars lapten en lachgas gebruikten. Omdat ze zich niets aantrokken van de bevelen van de agenten, losten die twee waarschuwingsschoten. Pas na een uur was het café ontruimd.

Volgens de politie gedroeg een groot deel van de mensen in de Tilburgse music bar zich vervelend (foto: FPMB). vergroot

03.30

De extra locatie op Terschelling waar inwoners en toeristen zich kunnen laten testen op het coronavirus is ook zondag open. Vanaf een tot drie uur 's middags kunnen mensen met milde klachten terecht in het kerkgebouw in Midsland waar de tests worden afgenomen. Zondagochtend is in het gebouw eerst een kerkdienst.