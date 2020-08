Verwarde man die op de A59 werd aangehouden overleden

Een 35-jarige verwarde man die begin deze week op de A59 werd aangehouden is overleden. Hij werd maandag onwel in een Bossche politiecel. De man moest gereanimeerd worden en is naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche start een onderzoek.

In het cellencomplex van de politie in Den Bosch was de man in eerste instantie rustig en werkte hij overal aan mee. Op het moment dat de man klaar werd gemaakt voor vervoer richting een GGZ-locatie vanwege zijn verwarde gedrag werd hij erg onrustig en is hij onwel geworden. De man is gereanimeerd en direct overgebracht naar het ziekenhuis waar hij dit weekend is overleden.