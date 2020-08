Code oranje in Brabant: onweersbuien met forse windstoten trekken over de provincie [FOTO'S]

Zware buien trekken momenteel over Brabant. De Veiligheidsregio waarschuwt mensen om voorzichtig te zijn als ze de weg op gaan. In de omgeving van Etten-Leur komen putdeksels omhoog vanwege de overvloedige regenval. Tussen Eindhoven en Weert rijden geen treinen door blikseminslag.



Betekenis

Code oranje betekent in de woorden van het KNMI: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.