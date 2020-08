Code oranje voor West-Brabant: onweersbuien met grote hagelstenen en forse windstoten op komst

Code oranje voor West-Brabant (archieffoto: Anika van Rijthoven) vergroot

Het KNMI waarschuwt sinds vier uur zondagmiddag voor onweersbuien met lokaal grote hagelstenen en forse windstoten tot 75 kilometer per uur in West-Brabant. Voor dit deel van de provincie is de waarschuwing tot zeven uur vanavond dan ook veranderd van code geel in code oranje.

Sandra Kagie Geschreven door

Deze waarschuwing geldt ook voor de provincie Zeeland.

Lokaal kunnen hagelstenen naar beneden komen met een doorsnee van twee tot vier centimeter. Ook bestaat de kans op stortbuien. In de rest van onze provincie geldt code geel voor onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur.