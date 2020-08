Erwin vecht voor zijn toekomst en voor 51.000 collega's in de evenementenbranche

De Tilburgse componist Erwin Steijlen (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Terwijl bijna alle beroepsgroepen weer aan het werk zijn, zit de evenementenbranche nog steeds noodgedwongen thuis. De sector die goed is voor 51.000 banen gaat op 25 augustus demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Een van de sprekers is Erwin Steijlen, die de nieuwe herkenningsmelodie voor Tilburg heeft gecomponeerd.

We treffen Erwin op een slecht moment. Zijn vakantie naar Ibiza gaat niet door. Het Spaanse eiland heeft code oranje, alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan, geen vakanties. Zoals het er nu uitziet, is hij zijn geld kwijt. Ook dat nog.

Erwin werkt in de evenementenbranche en die sector heeft het zwaar door de coronamaatregelen. "Sail Amsterdam, Glow, ik deed veel lezingen. Allemaal weg. Alles wordt gecanceld."

"We zijn ook niet het type dat de hand ophoudt."

Voorbeelden van schrijnende gevallen van collega's heeft hij genoeg: "Neem Rogier, een fantastische bassist. Hij zou dit jaar touren door Azië, door Amerika. 2020 zou een geweldig jaar voor hem zijn. Alles is gecanceld. En nou moet hij zien te overleven. Maar hij mag niet optreden. En zijn vrouw, die ook in de muziek zit, ook niet."

Natuurlijk is er de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Dat is maximaal 1500 euro. "Omdat Rogier en zijn vrouw op hetzelfde adres wonen, krijgen ze ook maar één keer 1500 euro."

"We zijn de enige industrie waar continu tegen gezegd wordt: jullie mogen niks."

"We zijn ook niet het type dat de hand ophoudt. We zijn ons hele leven al zelfstandig, we zorgen voor onszelf. Maar dan moet je wel de mogelijkheid krijgen om te werken."

In de evenementenindustrie gaat 7,4 miljard per jaar om, zegt Steijlen. "Denk ook eens aan de mensen van het licht, geluid, de podiumbouwers, roadies. Die zie je niet. Maar ze zijn er wel." Dat er voor al die mensen nog steeds geen perspectief is, frustreert Steijlen: "We zijn de enige industrie waar continu tegen gezegd wordt: jullie mogen niks."

Toch zie je wel ontwikkelingen. De musical Soldaat van Oranje is vanaf 2 september weer te zien. In de Brabanthallen zijn vanaf september weer theatervoorstellingen te zien. Guus Meeuwis staat in 013. Het is volgens Steijlen allemaal grappig en hartstikke leuk, maar niet rendabel.

"Als je niet georganiseerd bent, word je vergeten."

Op 25 augustus staat hij op het Malieveld om aandacht te vragen voor de grieven van zijn branche. "Ik zal vooral voor de muzikanten en kunstenaars spreken. Ik wil duidelijk maken dat de nood hoog is. Bassist Rogier klaagt nog steeds niet. Maar hij heeft niks meer. En de steun van 1500 euro gaat stoppen. Het is niet fair als je ziet dat er vier miljard naar Schiphol gaat. Als bedrijven binnen drie dagen 80 procent van hun verlies weer op de rekening hebben staan."

"Het is niet makkelijk kunstenaars en muzikanten te verbinden want ze zijn allemaal stronteigenwijs en iedereen denkt iets anders. Maar als je niet georganiseerd bent, word je vergeten."

