'Er komt opvang voor de bewoners', zegt eigenaar van het onveilige appartementencomplex in Bladel

Er komt opvang voor de bewoners van het onveilig verklaarde appartementencomplex de Posthof in Bladel. Dat zegt Ard van de Huijgevoort, de eigenaar van het pand. De gemeente besloot het pand vrijdagmiddag te sluiten nadat er een paar weken geleden brand uitbrak. Die beslissing kan maandag nog altijd op weinig begrip van de eigenaar rekenen.

“We gaan zorgen voor een fatsoenlijke oplossing. We zijn met onze verzekeraar in gesprek om het best mogelijke voor die mensen te organiseren”, aldus Van de Huijgevoort. Vorige maand brak er brand uit in een winkel op de begane grond van het appartementencomplex. Donderdagmorgen voerde de veiligheidsregio een nieuwe inspectie uit, waaruit bleek dat de situatie 'onmiddellijk ingrijpen vereiste'.

Het pand werd vrijdagmiddag gesloten en de bewoners werden door de gemeente Bladel ondergebracht in twee hotels in Eindhoven. Volgens de gemeente kunnen zij daar tot in elk geval woensdag verblijven. Daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de opvang bij de eigenaren van het pand en de bewoners zelf, stelt de gemeente.

"Wij vinden de reactie van de gemeente echt overtrokken."

Omdat de eigenaar van het pand geen uitspraken over de opvang deed en ook de gemeente geen nieuw alternatief bood, voelden bewoners zich in de steek gelaten. Zij protesteerden maandag door gezamenlijk van de Posthof naar het Bladelse gemeentehuis te lopen.

Aan de onzekerheid hoopt eigenaar Ard van de Huijgevoort nu een einde te hebben gemaakt. "Er komt opvang. Daarover zijn we in druk overleg met experts van de verzekeraar." Toch is hij niet te spreken over de rol en uitlatingen van de gemeente. Eerder sprak de Bladelse loco-burgemeester over ‘een volslagen chaos’ in het gebouw. Dat schoot bij de eigenaar in het verkeerde keelgat.

"Hoe kan het het pand drie weken later opeens wél onveilig is?”

“Wij vinden de reactie van de gemeente echt overtrokken. Er heeft brand gewoed in een gedeelte van het gebouw, dat klopt. En van dat gedeelte kan ik me voorstellen dat de situatie niet volledig veilig was. Maar het overgrote gedeelte van het gebouw is deugdelijk.”

Bovendien vindt eigenaar het raar dat het pand pas drie weken na de brand is gesloten. “In februari heeft de veiligheidsregio een rapport opgesteld waaruit bleek dat het pand brandveilig was. Een dag na de brand mochten de bewoners bovendien weer terug het pand in. Ook toen was er onderzoek gedaan. Hoe kan het het pand drie weken later opeens wél onveilig is?”

De Bladelse burgemeester Remco Bosma zegt maandag nog altijd volledig achter die beslissing te staan. Volgens hem is uit een later onderzoek gebleken dat het pand toch niet voldeed aan de eisen. “De veiligheid van de mensen kon niet meer gewaarborgd worden”, zegt hij. “Onder andere de nooduitgangen en brandgangen waren niet vrij. Als er weer brand uit zou breken, zouden de mensen niet weg kunnen.”

"Het gebouw is al een tijdje in niet zo’n beste staat."

Het vervolg ligt nu bij de eigenaar, zegt de burgemeester. “Het gebouw is al een tijdje in niet zo’n beste staat. Er zit zelfs een sloopvergunning op. Het is aan de eigenaar wat hij wil doen. Wij als gemeente regelen enkel dat het veilig is.”

De eigenaar zegt daarop dat het pand wordt hersteld naar de oorspronkelijke staat. “We zijn vandaag begonnen met opruimen zodat we zo snel mogelijk kunnen beginnen aan het herstel. Wanneer dat zover is, is moeilijk te zeggen.”