Doorrijder die Joey zwaargewond achter liet krijgt als het aan OM ligt 200 uur taakstraf

Het Openbaar Ministerie vindt dat een man van 24 stevig aangepakt moet worden voor het veroorzaken van een zwaar verkeersongeval in zijn woonplaats Den Bosch. De toen 29-jarige Joey Kroese raakte bij het ongeluk zwaargewond. De verdachte reed door.

Mannen op fiets aangereden Het ongeluk gebeurde ruim een jaar geleden, op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. De verdachte zou die nacht met zijn auto twee mensen op één fiets hebben aangereden. Joey zat achterop, de inwoner van Leusden raakte onder meer zwaargewond aan zijn been. Pas na vijf weken kon de Bossche chauffeur worden aangehouden.

'Man kon niet anders' “Hij heeft zichzelf niet gemeld bij de politie, hij is opgepakt. Een week eerder werd de auto al in beslag genomen. Hij heeft gewoon net zolang gewacht totdat hij echt niet anders kon dan bekennen." En dat nam Kroese hem kwalijk, zo zei hij tegen Omroep Brabant.

"De politie vertelde me dat het nette mensen waren. Nou ja, goed. Nette mensen?!?", aldus Kroese, die ook psychisch heeft geleden onder het ongeluk. Hij was in Den Bosch om er te overnachten nadat hij uit was geweest tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.