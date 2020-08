Vught opgeschrikt door nieuwe reeks autobranden: 'Is de pyromaan terug?'

De twee auto's die zondagochtend aan de Wolfsmelkstraat uitbrandden (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Inwoners van Vught zijn opgeschrikt door drie autobranden in twee nachten op rij. We gaan in alle gevallen uit van brandstichting, laat een wijkagent weten. "Het voelt nu een stuk onveiliger", zegt een buurtbewoner.

Raymond Merkx & Sandra Kagie Geschreven door

Nicole Esser inspecteert haar auto dinsdagochtend uiterst nauwkeurig. "Zover ik kan zien heb ik geen schade", zegt ze opgelucht. Haar wagen stond naast het voertuig dat maandagavond vlamvatte aan de Vliertstraat. "Ik kreeg een adrenalinestoot en heb mijn auto meteen verplaatst."

Beelden van de branden van maandagnacht:

"Wie doet nou zoiets?", vraagt ze zich af. "Voor hetzelfde geld slaat de brand over naar een huis waar kinderen liggen te slapen." Volgens de bewoonster stonden er een hoop mensen buiten. "We keken goed om ons heen. Je hoort wel eens verhalen dat een pyromaan blijft kijken."

Twee auto's zijn maandagavond in Vught kort na elkaar in brand gevlogen. Rond tien uur werd een brand aan de Vliertstraat gemeld. Iets voor middernacht was het raak aan de Kamillestraat in Vught-Zuid, waarbij een aanmaakblokje werd gevonden. In beide gevallen gaat de politie dus uit van brandstichting.

Dezelfde dader?

Ook zondagochtend brandden twee auto's uit in het dorp. Het vuur sloeg over van een auto op een andere. Ook die brand is waarschijnlijk aangestoken, zo geeft een wijkagent aan. "We vermoeden dat het gaat om dezelfde dader of daders, maar dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen. We houden dan ook alle mogelijkheden open."

"We moesten meteen aan de pyromaan denken!"

"Hij is terug, riepen we meteen. We moesten meteen aan de pyromaan denken", vertelt Saskia Trienen. Zij kijkt uit op het plein waar de wagen vlamvatte. "Het is geen fijn gevoel, dat het nu weer is gebeurd.

In 2010 en 2011 gingen in Vught tientallen auto's in vlammen op. Een zoektocht naar de dader bleef zonder resultaat. "Het was schering en inslag", herrinert Ann Hofmeester zich. "Nu begint het weer! Dat is beangstigend." Ook de wijkagent geeft dinsdag aan terug te hebben gedacht aan 2010 en 2011.

"Wat bezielt iemand om zoiets te doen? Ik snap het niet."

Een alerte bewoonster greep maandagavond in. "Ik heb meteen de tuinslang gepakt en ben gaan blussen. Het was een druppel op een gloeiende plaat", weet Dorien de Nijs. "Wat bezielt iemand om zoiets te doen? Ik snap het niet."

De wijkagent roept getuigen op om zich te melden. Vooral camerabeelden zijn volgens hem erg welkom. "We moeten met z'n allen scherp zijn", zegt hij. "Als mensen iets zien, hoop ik dat ze meteen bellen. Verder hebben we al afspraken gemaakt met buurtpreventie om de boel extra in de gaten te houden. Dat doen we als politie zelf ook." Dinsdag doet de politie nog buurtonderzoek.

Ook op Twitter plaatsten buurtbewoners bezorgde reacties:

De autobrand aan de Vliertstraat (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Op de grille van de auto aan de Kamillestraat werd een aanmaakblokje gevonden (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot