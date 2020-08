Burgemeester negeert coronaregels: zingt en houdt geen afstand in café in Waalre

Burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre blijkt de coronaregels niet goed na te leven. Hij is zingend gespot in een café en staat vlak naast anderen. Drie raadsleden bevestigen dit verhaal aan de lokale omroep Studio040.

Het is een taak van de burgemeester om ervoor te zorgen dat dit soort maatregelen worden opgevolgd in zijn gemeente. Brenninkmeijer lijkt dat dus niet zo nauw te nemen.

Vakantie De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie. Een woordvoerder laat weten dat de burgemeester op vakantie is en niet gestoord kan worden. "We kunnen ons niet voorstellen dat hij bewust de coronaregels overtreedt. Hij heeft zich de afgelopen tijd juist fulltime ingezet voor goede opvolging van de maatregelen."

Burgemeester Brenninkmeijer ligt al onder vuur in Waalre. De vier wethouders hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Inwoners, ondernemers en verenigingen denken daar anders over. Er is een petitie gestart om hem aan te laten blijven als burgervader.