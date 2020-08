Kermis op twee terreinen buiten het centrum van Oss blijkt 'een gouden zet'

vergroot

Een ‘gouden zet’ noemt de Osse kermiswethouder Thijs van Kessel het. De kermis opsplitsen in tweeën en op terreinen buiten het centrum houden, zodat ‘ie toch door kon gaan in coronatijd. Een van de weinige en met ongeveer 50 attracties ook meteen een van de grootste.

“Ik kom al 25 jaar in Oss. Ik ben blij dat ik er ben”, zegt kermisman in hart en nieren, Frank Vale. “Het is voor mij de eerste kermis dit seizoen en ik ga hierna alweer naar huis. Dat doet best zeer.” De kermis begon vorige week donderdag en zit er woensdagavond weer op.

Een goed jaar is 2020 inderdaad niet te noemen voor de kermisexploitanten. “Veel gemeenten durven het niet aan met corona”, vertelt hij. Vale is niet alleen exploitant in Oss, maar ook medeorganisator. “Hier waren ze in eerste instantie ook huiverig. Maar ik had al heel lang een plannetje in mijn hoofd en heb dat gepresenteerd. In Duitsland en Denemarken deden ze het al op deze manier. Ik zei: 'Dat kan toch ook prima in Oss?'. Ik ben heel dankbaar dat de wethouder ons die kans heeft gegeven.”

Die Osse kermiswethouder kijkt op de laatste dag terug op een geslaagde editie. “Er zijn geen aanhoudingen geweest en de politie heeft ook niet hoeven ingrijpen”, vertelt Van Kessel. “Door de twee locaties kun je makkelijk anderhalve meter afstand houden. Je ziet wel groepen, maar dat zijn vooral jongeren. Die hoeven zich er onderling ook niet aan te houden.”

Op het parkeerterrein bij Sportpark de Rusheuvel zijn de grotere attracties te vinden. Het Jan Cunen Park is ingericht als nostalgische kermis met attracties voor de kleintjes. De terreinen zijn afgesloten met hekken, er hangen camera’s die bijhouden hoeveel bezoekers er zijn en er is op meerdere plekken desinfecterende handgel te vinden.

Bezoekers laten positieve geluiden horen over deze kermis buiten de stad. ‘Dit mag blijven’ en ‘Laat ze het maar ieder jaar zo doen’, hoor je om je heen, vooral op de nostalgische kermis. Maar of dit nu het ‘nieuwe normaal’ is wat betreft de Osse kermis is de vraag. “Ik mis toch de horeca”, geeft Vale aan. “Horeca en kermis is een gedwongen huwelijk, we kunnen niet met en niet zonder elkaar. Ook is parkeren nu wel een dingetje. Dat is in de stad makkelijker.”

Van Kessel ziet de kermis toch ook ‘gewoon in het centrum’. “Met ook een bezoekje aan de winkels en horeca. Dat is het Osse kermis-DNA.” Ook hij erkent de problemen met het parkeren nu. Hij staat wel open voor het laten terugkeren van de nostalgische kermis in het Jan Cunen Park. “Ik zie veel enthousiasme, ook van museum Jan Cunen en de cafés erom heen. Dat zullen we niet zomaar weggooien. Misschien leuk voor een kermis in het voor- of najaar”, zegt hij. “Maar laten we eerst eens met de kermisexploitanten evalueren.”

Vale hoopt dat sommige gemeenten het nu alsnog aan durven om iets te organiseren. “Ik merk dat er gekeken wordt naar Oss en dat er interesse is. Veel exploitanten die nu hier staan, gaan hierna naar Den Bosch. Daar komt een kermis bij de Brabanthallen. Hopelijk willen nog meer gemeenten alsnog zoiets doen.”

In de regio Midden- en West-Brabant zal dit niet het geval zijn. De veiligheidsregio daar heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat er geen kermissen zullen zijn tot in ieder geval 1 november.

De veiligheidsregio Brabant-Noord komt er later op terug. Gemeenten in de regio Brabant-Zuidoost mogen het van de veiligheidsregio zelf bepalen.

