Woedende exploitanten voeren actie tegen verbod op kermissen en willen gesprek met burgemeester

Kermisexploitanten in actie (foto: Hans van de Molengraft).

Zeker 25 kermisexploitanten protesteren donderdagmorgen bij het Stadskantoor in Tilburg. Ze zijn boos op de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, omdat die tot 1 november kermissen heeft verboden. De kermisbranche is er inhoudelijk op tegen en ze zegt dat ze ook door het besluit is overvallen.

Met de actie hopen de exploitanten te bereiken dat ze een gesprek kunnen krijgen met burgemeester Theo Weterings. Hij is de voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "We hebben tijd zat om te wachten", aldus Ber Mobron uit Bergen op Zoom, één van de actievoerende kermisexploitanten. Ze zijn met personenauto's en kermiswagens naar Tilburg gekomen.

'Aan goden overgeleverd'

"Er zijn genoeg dorpskermissen die zonder problemen kunnen worden georganiseerd. Je moet niet alle kermissen over één kam scheren", vertelt Mobron. Volgens hem staat het water aan de lippen bij hem en zijn collega's. "We moeten iets doen, anders zijn we aan de goden overgeleverd. Elke keer wordt ons beterschap beloofd, maar het houdt nooit op. Hopelijk is er een gesprek mogelijk met de burgemeester, zodat we hem wat kunnen vragen."

Als reden voor het besluit van de Veiligheidsregio wordt de toename van het aantal coronabesmettingen genoemd. "Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait. Het aantal besmettingen neemt met name onder jongeren toe", schrijft de veiligheidsregio in een verklaring.

De exploitanten vinden het ook raar dat in Oost-Brabant kermissen vooralsnog gewoon door mogen gaan. Hans van de Molengraft is één van hen. Deze ondernemer uit Bergen op Zoom staat deze week in Bladel. "Ik heb er geen last van, maar ik kom graag op voor mijn collega's. Overal in Nederland kunnen kermissen doorgaan, hier in Brabant niet. Bovendien werden we compleet verrast door het besluit."