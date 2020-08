Woedende exploitanten voeren in Tilburg actie tegen verbod op kermissen

Actievoerende kermisexploitanten (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). Wagens van actievoerende exploitanten (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). De politie is uit voorzorg ook bij het Stadskantoor (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Actievoerende kermisexploitanten (foto: Toby de Kort/SQ Vision Mediaprodukties).

Op het Stadskantoor in Tilburg heeft een groepje kermisexploitanten donderdagmorgen gesproken met ambtenaren van de gemeente Tilburg. De ondernemers hadden het liefst willen praten met Theo Weterings, burgemeester van de gemeente Tilburg en voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze organisatie bepaalde woensdag dat alle kermissen in het midden en westen van de provincie tot 1 november zijn verboden.

De kermisbranche is tegen het verbod en ze zegt dat ze door het besluit is overvallen. Ruim 25 exploitanten waren donderdag al vroeg naar het Stadskantoor gekomen om hun onvrede te uiten.

'Tijd zat'

"We hebben tijd zat om te wachten op een gesprek", zei Ber Mobron uit Bergen op Zoom, een van de actievoerende kermisexploitanten. Ze zijn met personenauto's en kermiswagens naar Tilburg gekomen. Een gesprek met Weterings zit er vooralsnog niet in. Hij heeft deze ochtend wel een al langer geplande afspraak met een afvaardiging van twee kermisbonden staan. De exploitanten moesten zich tevreden stellen met een gesprek met een aantal ambtenaren van de gemeente Tilburg. Volgens een woordvoerder van de gemeente is over en weer informatie uitgewisseld. Inhoudelijk kon hij nog niet ingaan op het gesprek. De exploitanten hebben geëist dat ze kermissen waaraan geen horeca is verbonden doorgaan.

Mocht deze 'eis' niet worden ingewilligd, dan zijn de exploitanten van plan vaker en met meer mensen en materieel terug te komen, zo zei één van hen. Deze man uit Udenhout maakte een vergelijking met de manier waarop boeren al maanden demonstreren tegen het stikstofbeleid.

'Aan de goden overgeleverd'

"Er zijn genoeg dorpskermissen die zonder problemen kunnen doorgaan. Je moet niet alle kermissen over één kam scheren", vertelde Mobron in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! Volgens hem staat het water hem en zijn collega's aan de lippen. "We moeten iets doen, anders zijn we aan de goden overgeleverd. Elke keer wordt ons beterschap beloofd, maar het houdt nooit op."

Als reden voor het besluit van de Veiligheidsregio wordt de toename van het aantal coronabesmettingen genoemd. "Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het coronavirus lokaal en regionaal opnieuw oplaait. Het aantal besmettingen neemt met name onder jongeren toe", schrijft de veiligheidsregio in een verklaring.

'Compleet verrast'

De exploitanten vinden het raar dat in Oost-Brabant kermissen nog wel gewoon door mogen gaan. De Veiligheidsregio Brabant-Noord is namelijk niet van plan het voorbeeld van de collega's van Midden-West-Brabant te volgen. Hans van de Molengraft uit Bergen op Zoom staat deze week in Bladel. "Ik heb er dus geen last van, maar ik kom graag op voor mijn collega's. Overal in Nederland kunnen kermissen doorgaan, maar hier in Brabant niet. Bovendien werden we compleet verrast door het besluit."

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt dit laatste niet zo raar. "Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar het gaat om een crisissituatie en dan is het aan de verantwoordelijke bestuurders om een besluit te nemen en te bepalen wie hiervoor geraadpleegd moet worden."

De kermisexploitanten vinden het ook vreemd dat in pretpark de Efteling in Kaatsheuvel open mag blijven en dat de kermis wordt geschrapt. De woordvoerder van de gemeente: "Een park als de Efteling is er beter op ingericht om coronamaatregelen af te kondigen en die na te laten leven. En wij hebben er in ieder geval geen klachten over."