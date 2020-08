Poes Kai was zes dagen vermist en toen kwam ze doodleuk weer binnenlopen

Ze durfden er al bijna niet meer op te hopen maar het is toch gebeurd: kat Kai is donderdagmorgen teruggekomen bij de negenjarige Destan en moeder Sanne Lieberwirth.

“Ik was aan het werk toen ik zag dat ik heel veel oproepen had gemist van Destan”, vertelt Sanne opgelucht. “Hij vertelde dat ze gewoon ineens weer binnen kwam lopen!” Destan was thuis toen Kai weer thuiskwam. “Hij wilde per se thuisblijven, gewoon voor het geval Kai terug zou komen.”

Goede gezondheid En dat gebeurde dus ineens. De poes verkeert ondanks de avonturen van de afgelopen zes dagen, in goede gezondheid, vertelt Sanne. “Ze heeft alleen een klein plekje op haar oor, maar verder is er niets aan de hand.”

In huize Lieberwirth is de opluchting in ieder geval groot. “Het is niet te geloven. We zijn zo blij!”