Veiligheidsregio geeft toe aan exploitanten: mogelijk weer eerder kermissen

Mogelijk mogen er voor 1 november toch weer kermissen worden gehouden in Midden- en West-Brabant. De Veiligheidsregio in dit gebied maakte woensdag nog bekend dat de kermissen tot 1 november verboden waren omdat het aantal coronabesmettingen in dit gebied weer toeneemt. Kermisbonden en -exploitanten reageerden woedend en eisten overleg.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, sprak met twee kermisbonden en deed een tegemoetkoming. Hoelang het verbod duurt, hangt af van hoe het virus zich ontwikkelt. Als het aantal besmettingen afneemt, mogen er mogelijk weer eerder kermissen mogen gehouden.

Een van de woordvoerders van de kermisbonden heeft goede hoop dat de kermissen vanaf eind september/begin oktober weer mogelijk zijn. Weterings houdt het op half oktober. De Tilburgse burgemeester sluit niet uit dat ook de twee andere Veiligheidsregio's in Brabant tot een vergelijkbare afweging zullen overgaan.

Het gesprek van Weterings met de twee bonden volgde op een actie van 25 kermisexploitanten. Zij protesteerden in en bij het Stadskantoor in Tilburg tegen het besluit van de Veiligheidsregio, omdat zij het er inhoudelijk niet mee eens zijn en omdat niet vooraf met hen was overlegd.

