Bewoners appartementen Bladel staan met hele inboedel op straat na vernietigende brand

Ze staan met hun hele hebben en houwen op straat, de bewoners van het appartementencomplex in Bladel waar vorige maand brand woedde in een winkel onder het complex. Het gebouw was na de brand onveilig en daarom verblijven de bewoners tijdelijk in een hotel, maar daar komt na het weekend een einde aan. Terugkeren naar huis blijkt nog niet mogelijk, en ook hun spullen moeten ze er nu binnen een week weghalen.

Het appartementencomplex de Posthof liep door de brand zoveel schade op dat de toegang, waar de brand woedde, hersteld moet worden. Ook is er rookschade, en moet daarom het hele gebouw worden gereinigd.

'Wij verwachten daarom ook dat u uw inboedel en overige spullen in zowel appartement als kelderruimte op komt halen en dat het appartement leeg opgeleverd wordt', schrijven de eigenaren Ard en Luc van den Huijgevoort in een brief aan de bewoners die ook in handen is van Omroep Brabant.

Geschrokken van brief

Een brief waar bewoner Jody Valk behoorlijk van schrok. Hij zit op dit moment in een hotel en weet nog niet waar hij maandag naar toe moet. Laat staan waar hij zo snel al zijn spullen moet laten.

Volgens de pandeigenaren hebben ze samen met de gemeente alles gedaan om de bewoners aan een ander onderkomen te helpen en is dat in veel gevallen ook al gelukt. “We hebben meer gedaan dan we hoefden te doen”, stelt Ard van den Huijgevoort.

Valk stoort zich mateloos aan de houding van de beide partijen. “Ja, ik heb een telefoonnummer gekregen van een vakantiepark dat ik dan zelf maar moest bellen. Maar een vakantiehuis kost 1900 euro per maand! Er is nog niet één bewoner die iets anders heeft geregeld.”

Wanneer de bewoners, met spullen en al, terug kunnen keren naar hun appartement is nog compleet onduidelijk. “Als na 28 augustus alles leeg is, kunnen we beginnen. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren.”

Volgens eigenaar van den Huijgevoort gaat het om overmacht. "Voor ons is het ook heel erg", zegt hij.

Geen toegang

Als Valk op vrijdagmiddag een verslaggever van Omroep Brabant wil laten zien wat er allemaal ingepakt moet, wordt daar door de gemeente Bladel een stokje voor gestoken. “Bewoners mogen alleen op woensdagochtend en vrijdagochtend hun huis in. Alleen in noodgevallen kan dat op een ander tijdstip. Een beetje filmen is geen noodgeval”, zegt Joris Kox van de gemeente Bladel.

Het is ook nog maar de vraag of Valk überhaupt z’n spullen gaat verhuizen. “We zijn nog aan het onderzoeken wat we hier juridisch nog aan kunnen doen”, zegt hij. “Dus ik pak voorlopig nog niks in.“

