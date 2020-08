Kayleigh zoekt al 8 maanden naar een leerwerkplek: 'Door corona staat m'n studie op losse schroeven'

300 mailtjes en telefoontjes leverden nog niets op. (Foto: Kayleigh Huiswoud) vergroot

In september wil de 23-jarige Kayleigh Huiswoud uit Milheeze met haar droomopleiding beginnen: een BBL-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Het coronavirus gooit roet in het eten, ze zoekt al sinds januari naar een leerwerkplek. “Ik heb al driehonderd verzoeken via mail en telefoon gedaan. Zonder resultaat. Het is om moedeloos van te worden.”

Malini Witlox Geschreven door

Wie oh wie kan Kayleigh aan een leerwerkplek helpen, bijvoorbeeld bij een kinderopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang? “Ik hoor ook van andere studenten dat het heel lastig is", vertelt ze. "Scholen weten niet zeker of ze open mogen blijven, dat geldt ook voor de naschoolse opvang. En verder willen ze de contacten van de kinderen beperken, dus kunnen ze geen BBL'ers gebruiken.”

10 september zou ze eigenlijk aan haar nieuwe opleiding beginnen. Een droomstudie. “Ik heb eerst het Sint Lucas gedaan, waar ik afgestudeerd ben als signmaker. Dan hou je je bijvoorbeeld bezig met autobelettering en carwrappen. Maar ik wilde iets anders gaan doen. Nu ben ik nog jong en kan het, dacht ik. Maar corona gooit roet in het eten.”

Huiverig

Ze plaatste al oproepen op LinkedIn en Twitter. “Ik zoek al vanaf januari, maar toen waren mogelijke leerwerkplekken al huiverig vanwege het coronavirus. En sommige plekken zoeken liever BOL-stagiairs (Beroeps Opleidende Leerweg), daarbij ga je vier dagen naar school en werk je één dag. Bij BBL is dat net andersom. Ik zoek iets op maximaal vijftig kilometer afstand van Milheeze, bijvoorbeeld in Eindhoven, Helmond of delen van Limburg.”

Haar school kon haar ook niet helpen, ze kan wel uitstel tot januari krijgen. “Maar als dat ook niet lukt, kan ik niet met de studie aan het Summacollege starten. Ik heb al studiekosten betaald en ben aangenomen, dus hopelijk vind ik nog iets. Mijn laatste oproepen op social media worden gelukkig veel gedeeld.”

