Meerdere tips over de neergestoken vissers in Hilvarenbeek: 'Slachtoffers hebben flinke snijwonden'

De tentjes en het busje staan nog op hun plek bij visstek 12 (Foto: Noël van Hooft). vergroot

De aanleiding voor de nachtelijke steekpartij langs het Wilhelminakanaal in Hilvarenbeek is nog steeds niet duidelijk. Dat zegt politiewoordvoerder Eric Passchier zaterdagmiddag. Bij de steekpartij raakten twee nachtvissers gewond toen zij in hun slaap werden verrast door de vier daders. In hun tent werden ze geslagen en gestoken met een kapotte fles. Een getuigenoproep leverde de politie wel enkele tips op. "Die zijn we nu allemaal aan het nagaan", aldus de woordvoerder.

Vrijdagnacht rond kwart voor twee werden vier nachtvissers verrast door twee mannen en twee vrouwen. Nadat ze hun bootje hadden aangemeerd bij visstek 12 zochten ze de confrontatie met de vissers in de tent. "Daarbij zijn twee vissers ernstig gewond geraakt", aldus Passchier. "Zee hebben flinke snijwonden opgelopen. De slachtoffers weten niet wie het waren en ook niet waarom ze zijn mishandeld."

Ruzie om visstek?

Mogelijk is de visstek aanleiding geweest voor de ruzie, maar de politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. "Het is een van de scenario's die we onderzoeken." Na de mishandeling zijn de daders er met een wit bootje vandoor gegaan richting Tilburg.

Binnen in het busje. (Foto: Noël van Hooft). vergroot

Achter de boot hing een gekleurde band. "Wij hebben afgelopen nacht al gezocht naar de boot, maar niets gevonden." Politie sprak zaterdag met verschillende vissers die langs het kanaal zaten "Misschien kunnen zij meer vertellen over de daders. Het is immers een kleine wereld."

Nachtvisser Bart Heezemans laat zich in ieder geval niet wegjagen na de aanval:

'Het zal wel rustig blijven'

Enkele honderden meter verderop zitten zaterdag enkele nachtvissers. Of ze geschrokken zijn? "Ik heb er niks van meegekregen totdat ik de ambulance hoorde. Als nachtvisser zit je alleen te wachten op een piepje als er een dikke karper aan de haak zit", vertelt Niels van den Bors uit Esbeek. Hij is niet van plan om na het voorval naar huis te gaan. "Ik blijf nog wel een nachtje zitten. Er is veel politie bij het kanaal dus het zal wel rustig blijven."

Ook Bart Heezemans uit Hilvarenbeek kreeg niet veel mee van de steekpartij. In de vijftien jaar dat hij aan nachtvissen doet heeft hij nog nooit zoiets meegemaakt.