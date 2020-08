Gemeente Helmond sluit Weverspark om mogelijke rellen: 'We treden op als het nodig is'

Het Weverspark in Helmond wordt de komende twee nachten afgesloten door de gemeente. Dat doet de gemeente in verband met mogelijke rellen.

Het park is niet toegankelijk tussen elf uur 's avonds en zes uur 's ochtends. Dat geldt in ieder geval voor de nacht van zaterdag op zondag en de nacht van zondag op maandag.

'Optreden waar dat nodig is'

"Op sociale media gingen er berichten rond dat jongeren werden opgeroepen om in Helmond te komen rellen. Dit gedrag tolereren we niet", zo laat de gemeente weten. "We houden samen met de politie en het Openbaar Ministerie de situatie nauwlettend in de gaten en zullen optreden als dat nodig is."