Oproepen op Instagram tot rellen in Helmond: jongen (17) van zijn bed gelicht en opgepakt

Een 17-jarige jongen uit Helmond is zaterdagochtend vroeg aangehouden omdat hij op social media zou oproepen om weer te gaan rellen in Helmond. Dat laat de politie weten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De jongen is zaterdagochtend om half zeven door agenten van zijn bed gelicht en aangehouden. Hij zou een Instagramaccount hebben opgericht waarop de laatste dagen weer vaak wordt opgeroepen om te rellen in Helmond.

De jongen is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Ook zijn er verschillende mobiele telefoons in beslag genomen.

Meerdere arrestaties niet uitgesloten Na de ongeregeldheden in Helmond van eerder deze zomer, zegt de politie de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Toen er opnieuw oproepen tot rellen op sociale media verschenen, werd een onderzoek gestart.

Eerdere rellen

In Helmond en ook in Eindhoven leidden dergelijke oproepen al vaker tot rellen. In juni van dit jaar was het al verschillende keren raak met confrontaties tussen de politie en grote groepen jongeren waarbij onder meer met stenen werd gegooid. Er werden toen in totaal zes jongeren opgepakt.