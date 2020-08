Ben en Jolanda missen de oude Graafsewijk: 'Vroeger waren bewoners hier de baas'

Ben en Jolanda van Engelen voor café 't Engeltje (foto: Noël van Hooft). vergroot

De Graafsewijk in Den Bosch is in Brabant vooral bekend van de rellen twintig jaar geleden. Het was een volkswijk waar iedereen elkaar kende, mensen voor het huis een biertje dronken en waar de bewoners de baas waren. Een rondleiding vertelt nu het verhaal van die Bossche wijk. Burgemeester Jack Mikkers is één van de nieuwste bewoners en kroegeigenaar Ben van Engelen groeide er op. De één vindt het een mooie wijk en de ander mist het oude gevoel.

Vanaf zondag kan iedereen via een gratis app een wandeling maken door de Graafsewijk. Op tien plekken hangen QR-codes en als je die scant hoor je verhalen van de echte wijkbewoners. Ben van Engelen vertelt één van die verhalen.

Geen politie nodig

De 57-jarige Bosschenaar heeft samen met zijn vrouw Jolanda (53) een kroeg in de Graafsewijk. "Ik ben hier geboren en opgegroeid. Maar er is nu weinig meer van over. Alles is zo’n vijftien jaar geleden platgegooid." Daarna is er volgens Ben en Jolanda veel veranderd. Zo zijn de woningen onbetaalbaar geworden voor het gewone volk. "Hierdoor zijn er maar weinig oude bewoners over."

Bij Ben in het café komen nog de echte wijkbewoners. Maar verder mist de kroegbaas het oude gevoel. "Vroeger waren wij hier de baas. We hadden geen politie nodig. We regelden alles zelf." Ben en zijn vrouw verlangen naar die periode voor de rellen. "Toen zaten we met een biertje op een bankje voor het huis. We hielden ons eigen stoepje schoon."

Ben en Jolanda van Engelen voor hun kroeg (foto: Noël van Hooft)

Litteken door rellen

De rellen van 2000 en 2005 hebben een groot litteken achtergelaten, vertelt Ben. "Burgemeester Rombouts heeft de brug omhoog gezet waardoor de rellen hier plaatsvonden en niet in het centrum. Onze buurt had er niks mee te maken. Maar wij hebben nu wel voor altijd een slechte naam."

De rellen waren in december 2000 en april 2005. De eerste rellen kwamen na de dood van een buurtbewoner na politieoptreden. Het begon met brandstichtingen en vernielingen. Maar relschoppers van buiten de Graafsewijk bemoeiden zich ermee en er ontstonden vier avonden rellen.

Reltoeristen

Het SBS-programma Probleemwijken maakte destijds een item over het slechte imago van de buurt. Een buurtbewoner had in het programma aangegeven dat hij tien maanden vast had gezeten wegens ontucht met zijn toen 8-jarige stiefdochter.

Deze man werd door de bewoners 'de wijk uitgezet', zijn woning werd vernield en al zijn spullen werden op straat in brand gestoken. Vervolgens ontstonden er rellen in de wijk. Na een aantal dagen werd de wijk afgesloten omdat er opnieuw zogenaamde ‘reltoeristen’ kwamen.

Mensen kennen elkaar niet

Ondanks die slechte naam is de huidige burgemeester, Jack Mikkers, deze zomer naar de wijk verhuisd. Hij wil het duidelijk niet over de geschiedenis van de wijk hebben. "De kracht van deze wijk is dat mensen elkaar hier ontmoeten, ze kennen elkaar."

Dat was wel anders in de binnenstad waar Mikkers hiervoor woonde. "De bewoners vormen samen de wijk. Denk aan het samen schilderen van de lantaarnpalen." Ben en Jolanda zijn het daar niet mee eens. "Mensen kennen elkaar helemaal niet meer hier. Iedereen werkt de hele dag en als voor je huis een biertje drinkt ben je asociaal tegenwoordig."

Burgemeester Jack Mikkers woont sinds deze zomer in de Graafsewijk (foto: Noël van Hooft)

Van 200 gulden naar 1200 euro

De wijkwandeling vinden ze een mooi initiatief. "Mooi dat ze het verhaal van de wijk vertellen, maar het oude gevoel krijg je nooit meer terug. En dat zie je bij de wandeling nu ook, er zijn geen echte wijkbewoners bij."

Er is volgens ben nog maar zo’n tien procent van die echte wijkbewoners over. "Maar dat komt vooral omdat het onbetaalbaar is geworden na de heropbouw. Vroeger huurde je voor tweehonderd gulden per maand. Maar dat was natuurlijk veel te goedkoop voor midden in de stad. Nu is dat 1200 euro per maand."

Stamkroeg

In het café van Ben herleeft het oude gevoel zo af en toe nog. Zeker als alle generaties door elkaar in zijn kroeg zitten. Voor velen is het een stamkroeg waar iedereen elkaar nog kent en elkaar durft aan te spreken. Het café is een soort Graafsewijk in het klein.