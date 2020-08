'Desnoods slapen we in tuin van burgemeester', door brand getroffen bewoners eisen onderdak

Het appartementencomplex de Posthof vergroot

De bewoners van de onveilige appartementen in Bladel staan op straat. Ze woonden tijdelijk in hotelkamers, maar vanaf maandag is er geen onderdak meer geregeld. Daarom gaan ze maandag naar het gemeentehuis om een oplossing te eisen. "We gaan naar binnen en ze regelen het maar", zegt bewoner Jody Valk.

Het appartementencomplex de Posthof in Bladel liep vorige maand bij een brand zoveel schade op, dat het later moest worden ontruimd. De entree moet worden hersteld en er is rookschade, waardoor het hele gebouw moet worden gereinigd. Ook is het gebouw niet meer brandveilig: de vluchtwegen en brandscheidingen zijn niet meer toegankelijk.

De bewoners hadden tot maandag tijdelijk onderdak in een hotel. Voor daarna is er nog niets geregeld. Maar daar nemen ze geen genoegen mee. "We zijn nu uit het hotel, maar gaan met z'n allen het gemeentehuis in", laat Jody weten.

Niet de verantwoordelijkheid gemeente

Toen de bewoners op straat kwamen te staan, regelde de gemeente Bladel tijdelijk onderdak voor hen in hotels in Eindhoven. De verantwoordelijk ligt overigens niet bij de gemeente, maar bij de eigenaren van het pand.

"Het is een schrijdende situatie, dus we hebben als gemeente voor een week onderdak geregeld om de bewoners te helpen. De eigenaar van het pand heeft vanaf vrijdag de verantwoordelijkheid teruggenomen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Slapen in tuin burgemeester

"We gaan daar zitten en zeggen dat we er niet meer weggaan tot ze iets geregeld hebben." De burgemeester moet volgens de bewoners worden teruggepakt op zijn eigen woorden. "Hij heeft gezegd: jullie komen nooit meer op straat te staan. Maar dat is nu wel het geval."

De burgemeester laat weten dat hij dat niet heeft gezegd. "Hij heeft zich hard gemaakt voor deze situatie. Die woorden kunnen niet zo in zijn mond worden gelegd", zegt de woordvoerder.

Waar de bewoners vanavond gaan slapen weten ze dus nog niet. "Desnoods in het gemeentehuis of in de tuin van de burgemeester. Het maakt mij niet uit", zegt Jody.

Goed gesprek

Volgens de gemeente is er maandagochtend een goed en rustig gesprek gevoerd met de bewoners. Maar de bewoners zitten nog steeds in het gemeentehuis. De gemeente krijgt dan ook gemixte signalen van de bewoners: "Tegen ons zeggen de bewoners dat ze blij zijn met onze bemiddeling. Maar vervolgens lees ik bij Omroep Brabant dat diezelfde mensen het tegenovergestelde zeggen."

"Het is voor ons ook heel lastig. Huurder en verhuurders vertellen beiden een ander verhaal aan ons, maar ze moeten het eigenlijk met elkaar oplossen. Wij kunnen wel bemiddelden en hebben contactgegevens gegeven van adressen waar ze mogelijk terechtkunnen. Veel mensen hebben ook al iets gevonden", aldus de gemeente.

Kort geding

Bewoners lieten eerder weten dat ze een kort geding aanspannen tegen de eigenaren van hun appartementencomplex. Ze eisen dat er een passende woonruimte wordt geregeld. Maar tot nu toe staat er nog geen rechtszaak op de planning. "We hebben al contact met drie advocaten gehad, maar niemand lijkt zijn handen hieraan te willen branden."

