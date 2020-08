Bewoners onveilige appartementen Bladel willen via de rechter woonruimte afdwingen

Foto: Rico Vogels/SQ Vision) vergroot

Zes bewoners van de Posthof in Bladel spannen een kort geding aan tegen de eigenaren van hun appartementencomplex. Ze eisen dat ze in hun woningen mogen blijven of dat er passende woonruimte wordt geregeld. Vrijdag werd duidelijk dat ze met hun hele inboedel op straat komen. "Wij zijn meer dan woedend!", vertelt bewoner Jody Valk.

Het appartementencomplex de Posthof liep door een brand vorige maand zoveel schade op dat het later werd ontruimd. De brandveiligheid was in het geding. De toegang, waar de brand woedde, moet hersteld worden. Ook is er rookschade en daarom moet het hele gebouw worden gereinigd.

De bewoners hebben tot maandag onderdak, maar daarna staan ze op straat. Een brief van de eigenaren zorgde voor veel onrust. "Wij verwachten daarom ook dat u uw inboedel en overige spullen in zowel appartement als kelderruimte op komt halen en dat het appartement leeg opgeleverd wordt", schreven de eigenaren Ard en Luc van den Huijgevoort in een brief aan de bewoners die ook in handen is van Omroep Brabant.

'Honds'

"Dit is hondser als honds!", vervolgt Jody. "Tegen ons is letterlijk gezegd dat we ons maar bij de daklozenopvang moeten melden. De pandeigenaren moeten hun verantwoordelijkheid nemen!" Dat hopen de bewoners nu dus via de rechter af te dwingen.

De gemeente laat in een reactie weten dat de verantwoordelijkheid nu bij de eigenaren ligt. Een woordvoerder zegt er vertrouwen in te hebben dat de eigenaren het probleem zullen oplossen.

