Dood van raadslid Jack de Vlieger is 'afschuwelijk voorval met grote impact', aldus burgemeester

“Een afschuwelijk voorval met een grote impact op onze gemeente”, zo omschrijft burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel de dood van raadslid Jack de Vlieger. “Het grijpt echt diep in. Bij het gemeentebestuur en onze inwoners komt het hard aan. Het is met geen pen te beschrijven.”

De 64-jarige Jack de Vlieger werd zaterdagavond dood gevonden in de garage van zijn huis aan Regent Smitsstraat. De politie meldde al snel dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Zijn 22-jarige zoon is aangehouden als verdachte.

Burgemeester Looijen gaat als eerste zorgen dat de gemeenteraadsleden en de inwoners van zijn gemeente hun emoties en gevoelens over de dood van De Vlieger kwijt kunnen. Ook wordt er een condoleanceregister geopend. Of de gemeente nog meer gaat organiseren rond de dood van De Vlieger is nog niet duidelijk. “We staan in nauw contact met de familie en overleggen wat hun wensen zijn.”