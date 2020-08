Buurt na gewelddadige dood van raadslid Jack de Vlieger: ‘Vaker geschreeuw gehoord’

Onderzoek bij het huis van Jack (foto: Raymond Merkx). vergroot

Enkele buurtbewoners zeggen vaker geschreeuw te hebben gehoord in het huis van Jack de Vlieger. Hij werd zaterdagavond dood gevonden in zijn woning in Sint-Michielsgestel.

Mannen in witte pakken zijn maandagmiddag nog altijd bezig met het politieonderzoek. Het huis is afgezet met rood-witte linten. Buurtbewoners zijn nog altijd geschokt over wat er is gebeurd. “We hoorden regelmatig geluiden uit het huis. Daar werd wel vaker ruzie gemaakt”, meer wil de buurman niet kwijt over het voorval. Een andere buurvrouw bevestigt dat verhaal, maar houdt verder haar kaken stijf op elkaar.

De 64-jarige Jack de Vlieger werd zaterdagavond dood gevonden in de garage van zijn huis aan Regent Smitsstraat. De politie meldde kort daarna dat het raadslid door een misdrijf om het leven was gekomen. Zijn 22-jarige zoon is opgepakte als verdachte en zit nog vast. Volgens buurtbewoners woonde de jongen nog thuis.

Bewondering

“Ik ken de geruchten, maar ik heb zelf nooit iets van geschreeuw meegekregen. Het was altijd een heel vriendelijke man”, zo reageert Hans van der Heijden, coördinator van de WhatsAppgroep in de buurt. Hij kreeg zelfs bezorgde telefoontjes van bewoners op vakantie in Frankrijk. “We hadden volop bewondering voor hem. Of het nu ging om zwerfvuil of onderhoud aan bomen, hij regelde alles voor de buurt. Nooit gedacht dat zoiets kon gebeuren.”

“Ik had juist de indruk dat het heel erg goed ging met zijn zoon. Hij studeerde weer en heeft zelfs nog projecten in het buitenland gedaan voor goede doelen. Het is een heel vriendelijke jongen.” Van der Heijden overweegt nog iets te organiseren voor het raadslid, bijvoorbeeld het neerleggen van bloemen door de buurt.

Andere omwonenden geven aan dat ze weinig tot geen contact hadden met het raadslid.

Afschuwelijk

“Een afschuwelijk voorval met een grote impact op onze gemeente.” Zo reageerde burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel maandag op de dood van het raadslid. “Het grijpt echt diep in. Bij het gemeentebestuur en onze inwoners komt het hard aan.”

De politie kon maandag nog niet zeggen of het gaat om een familiedrama. Ook de gemeente wil er niets over kwijt. Het politieonderzoek gaat maandag nog door. Agenten roepen getuigen op zich te melden. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

