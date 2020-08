Campings en bungalowparken draaien toch nog een goed jaar door uitstekend hoogseizoen

Campings hadden een goed hoogseizoen, mede dankzij het coronavirus. (foto: Omroep Brabant) vergroot

Na een dramatisch voorjaar, hebben campings en bungalowparken een prima hoogseizoen achter de rug. Door de coronacrisis vierden de meeste Nederlanders vakantie in eigen land. En daar vaarden de Brabantse campings wel bij. De Reebok in Oisterwijk bijvoorbeeld, deed uitstekende zaken.

Natuurlijk voelen de campings en bungalowparken in onze provincie de naweeën van de lockdown. Daardoor waren de verwachtingen laag. De brancheorganisatie HUSWA-RECRON hield zelfs rekening met een omzetverlies van 250 miljoen. Maar door een uitstekend hoogseizoen is dat bijgesteld naar 110 miljoen minder omzet.

Veel campings denken dat ze op de nullijn uitkomen, zegt Goof Lukken, kenner van de vrijetijdsindustrie en leraar op de NHTV in Breda: "Daar zijn ze denk ik heel blij mee, dat ze in ieder geval ongeveer quitte spelen.”

Vliegen

Dat de campings het zo goed hebben gedaan, verbaast Lukken wel: “Ik had gedacht dat mensen nog wel zouden durven vliegen. Maar daar is de rem op gekomen. En daarnaast hadden we heel mooi weer hier in Nederland. Dat scheelt ook. Want dan denken mensen: waarom zou ik zo ver weg gaan?”

In onderstaande video zie je hoe het is gegaan op camping De Reebok in Oisterwijk:

Campings hadden in het hoogseizoen 15 procent meer opbrengst dan ze gedacht hadden. En 32 procent meer omzet. Mensen gaven dus veel meer geld uit in de winkels en de horeca van de camping. ‘Uitermate goed’, oordeelt Lukken.

Ook van het najaar verwacht hij veel. “Want er zijn 94 procent meer reserveringen gemaakt. Dat zijn mensen die of hun vakantie hadden uitgesteld, of ze zouden normaal gesproken naar het buitenland gaan.”

Ook met de watersport gaat het geweldig. “Er zijn meer boten verkocht en verhuurd. En mensen die een boot hadden, zijn die weer gaan gebruiken.”

Horeca

Toch is er, als je het over de recreatiebranche in totaal hebt, helemaal geen reden tot juichen. Want de horeca heeft het nog altijd extreem lastig: “De winst in de horeca is ingericht op de capaciteit. En die kunnen ze door de coronamaatregelen nu niet halen. Ook voor groepsaccommodaties is het ingewikkeld. Die hebben echt een kapot seizoen en dat halen ze niet meer in.”



Attractieparken als de Efteling en de Beekse Bergen zitten ook in zwaar weer. “Die draaien nu vaak op veertig a vijftig procent van hun normale capaciteit. Terwijl ze aan het begin van de coronacrisis niet eens open mochten. Dus hun seizoen wordt nooit meer goed.”