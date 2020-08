Tilburg wil geen fastfoodrestaurant in monumentaal gebouw in de Spoorzone

Restaurant Eve (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De gemeente Tilburg wil geen fastfoodrestaurant in de oude polygonale (veelhoekige) loods achter het station in Tilburg. Verschillende fastfoodketens willen graag een vestiging openen in het karakteristieke pand in de Spoorzone. Maar de gemeente zegt dat er alleen plaats is voor hoogwaardige horeca. De eigenaar van het miljoenenpand, EVE Founding Fathers, laat ondertussen nog alle nog mogelijkheden open.

In mei dit jaar, midden in de coronacrisis, ging het chique EVE failliet. Eigenaren en exploitant hadden de oude reparatiewerkplaats van de Spoorwegen omgebouwd tot een eigentijds, een beetje chique, restaurant en evenementenlocatie. Miljoenen moet dat gekost hebben. Drie jaar was de zaak open toen corona roet in het eten strooide. In mei werd faillissement aangevraagd.

In de contracten is, volgens de gemeente Tilburg, afgesproken dat ook de opvolger van EVE hoogwaardige horeca moet zijn. Maar wat is hoogwaardige horeca? Nemy de Vin, woordvoerder namens de eigenaren, laat meteen merken dat daar het laatste woord nog niet over is gezegd. "Er is genoeg animo voor het pand, niet alleen van fastfoodketens. De definitie van hoogwaardige horeca is mij niet bekend. Ik ken die definitie niet. Wie de nieuwe eigenaar wordt, is nog niet bekend."

'Fastfood is niet hoogwaardig'

Maar wethouder Berend de Vries denkt daar heel anders over. “Bij de huidige eigenaar is bekend wat er wordt verstaan onder hoogwaardige horeca. Zo is het ook opgenomen in de notariële akte. Fastfood valt daar in ieder geval niet onder.” De huidige en toekomstige eigenaren – of degenen die het in gebruik hebben – moeten zich houden aan de afgesproken kwalitatieve verplichting. Bij een overname is de nieuwe eigenaar, huurder of gebruiker hier automatisch aan gebonden.”

Curator Pieter de Koning is sinds mei bezig iemand te zoeken die een doorstart met EVE wil maken. Daarbij is het lastig dat het gebouw niet bij de failliete boedel hoort. De coronacrisis zorgt er bovendien voor dat het voor geïnteresseerden moeilijk is om bij de bank geld te lenen voor zo'n toch kostbare onderneming.

