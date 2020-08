Coronanieuws: 'ook in Nederland herbesmetting met corona vastgesteld'

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal nieuw besmettingen met het coronavirus daalt vermoedelijk. Dinsdag maakt het RIVM weer nieuwe weekcijfers bekend

Er zijn opnieuw besmettingen vastgesteld op nertsenbedrijven, nu in Vlierden, De Rips en het Limburgse Ven-Zelderheide.

5.45

Het veelbesproken medicijn hydroxychloroquine, bekend van de aanprijzingen door Trump en Bolsonaro, heeft tijdens de coronacrisis in de Nederlandse ziekenhuizen niets uitgehaald tegen Covid-19. Gelukkig is er ook geen bewijs dat het middel levens heeft geëist, meldt de Volkskrant.

04.13

De wereldrecordhouder op de sprint en achtvoudig Olympische goudenmedaillewinnaar Usain Bolt heeft positief getest op het nieuwe coronavirus, bevestigt het Jamaicaanse ministerie van Volksgezondheid. Bolt was al in thuisisolatie gegaan nadat hij een groot verjaardagsfeest had gegeven, zonder mondkapjes of -maskers.

04.06 Nieuwe cijfers RIVM

Tussen de 3500 en 4000 nieuwe besmettingen met het coronavirus, dat is het cijfer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag rond 14.00 uur naar buiten brengt. Vorige week meldde het RIVM 4013 nieuwe besmettingen in de zeven voorgaande dagen. Dat was de eerste daling sinds begin juli, maar het was nog een lichte daling. De week daarvoor was het virus 4036 keer vastgesteld.

In de zes dagen na de vorige update zijn er ruim 3100 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld ongeveer 526 per dag. De dagelijkse stijging blijft al tijden onder de 600.

03.31

Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC in Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in de buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames, meldt het AD.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) baseren zich op waarnemingen uit de Covid Radar. Via die app vullen wekelijks enkele tienduizenden mensen een lijst in met vragen over gedrag en gezondheid. Deelnemers moeten ook aangeven hoeveel mensen ze op een bepaalde dag binnen 1,5 meter afstand hebben gezien.

02.24 Herbesmetting

Ook in Nederland is een herbesmetting met het SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat zegt viroloog Marion Koopmans tegen de NOS in een reactie op het nieuws uit Hongkong van eerder op de dag. Daar blijkt een man twee keer besmet geraakt met het coronavirus.

In Nederland gaat het om een oudere patiÙnt met een verslechterd immuunsysteem, meldt Koopmans, een van de belangrijkste adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het kabinet.

01.27

De uren die middelbare scholieren voor de zomervakantie hebben gemist vanwege de lockdown, hoeven niet te worden ingehaald. De Onderwijsinspectie zal zich eveneens begripvol opstellen als scholen de komende maanden kampen met grootschalige lesuitval vanwege zieke of kwetsbare leraren of uitbraken van het virus op school. De urennormen op vmbo, havo en vwo komen zo, met instemming van de Inspectie, onder druk te staan, schrijft Trouw.

Op het vmbo moeten 3700 lesuren in vier jaar worden gegeven, op de havo 4700 lesuren in vijf jaar en op vwo 5700 in zes jaar. Als scholen dit niet redden, zal de Inspectie 'maatwerk' leveren, zegt een woordvoerder