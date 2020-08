Toch vertrekken of rechtsomkeert naar huis: gemengde gevoelens onder Brabantse Spanje-gangers

Foto: archief vergroot

Sinds middernacht geldt code oranje voor heel Spanje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast. Toch blijft niet iedereen direct thuis. Op Eindhoven Airport vertrekken er dinsdagochtend nog vluchten met Brabanders naar de Spaanse zon. En de eerste reizigers komen terug.

Janneke Bosch Geschreven door

Zo gaat een Brabants stel dinsdagochtend op weg naar Malaga. Code oranje brengt ze geen moment van hun stuk. “We gaan met een gerust gevoel”, vertelt de man. “We vliegen naar Malaga en dan gaan we door naar Estepona, daar zitten we in een privé-huis.” De kans op besmetting blijft dus klein, denkt ook zijn vrouw. “We gaan niet naar het strand, we zitten aan het zwembad. We koken zelf, gaan nergens heen. Dat komt wel goed.” Het tweetal heeft daarom geen moment getwijfeld. “Wij gaan lekker van de zon genieten.”

Ook Vince Smolders uit Westerhoven is van plan gewoon naar Spanje te vertrekken. Hij is op weg naar zijn ouders die in Spanje wonen. "We zitten in een huisje en we koken zelf. En als ik terugkom ga ik dan maar tien dagen in quarantaine." Vince studeert nog, vertelt hij, dus dat lijkt hem geen probleem.

Noodzakelijke reizen

Er zijn ook reizigers op de luchthaven voor wie de reis wel noodzakelijk is. Jan uit Den Bosch bijvoorbeeld, werkt in Spanje. Na aankomst blijft hij daar voorlopig, zegt hij. "Maar het lijkt me heel vervelend voor de mensen die een vakantie hebben geboekt. En natuurlijk voor de ondernemers daar."

Ook Pierre uit Berkel-Enschot vindt zijn reis onder het kopje 'noodzakelijk' vallen. Hij heeft een huis gekocht in Spanje en zou zes weken geleden al de sleuteloverdracht doen. Dat moest worden uitgesteld. Dat nu nóg eens uitstellen, vond hij geen optie. "Wat moet ik anders? Als ik thuiskom ga ik natuurlijk wel gewoon in quarantaine."

Zo snel mogelijk terug

Voor Alice uit Berghem is dat heel anders. Zij zit nu in Spanje maar stapt direct in het vliegtuig naar huis, vertelde ze vanmorgen in het radioprogramma WAKKER! bij Omroep Brabant. "We lagen gewoon op het strand, toen ik ineens op mijn telefoon las dat heel Spanje op oranje ging", vertelt ze. "Dus ik stootte meteen mijn man aan en zei: 'we moeten naar huis'." Een zuur einde van de vakantie natuurlijk, al het het stel er wel al rekening mee gehouden. "Toen we vorige week gingen hebben we ontzettend getwijfeld. We spraken af dat we terug zouden gaan als Spanje oranje zou worden."

Het ministerie raadt aan om alleen naar Spanje te reizen als het noodzakelijk is en om bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

