Twee auto's uitgebrand in Eindhoven, politie vermoedt brandstichting

Twee auto's zijn verwoest door een brand op de Saenredamstraat in Eindhoven. De politie denkt dat de branden zijn aangestoken.

De twee auto's stonden achter elkaar geparkeerd op een pleintje bij garages in de buurt. De brand ontstond aan de voorkant van de achterste auto. Allebei de wagens gingen in vlammen op.

Het is de laatste tijd vaker raak in de omgeving. Vorige week werden er nog twee auto's in brand gestoken in Eindhoven en Waalre. Daar werden toen aanmaakblokjes gevonden.