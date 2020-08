Zomerstorm Francis komt eraan: ‘Ik zou de tuinstoelen maar vastzetten’

Archieffoto: Ben Saanen vergroot

Het wordt onstuimig weer de komende dagen, met fikse windstoten. Hier in Brabant kunnen windstoten voor komen van 75 tot 85 kilometer per uur. Dat kan zeker nu het nog zomer is voor schade gaan zorgen.

In de loop van de dinsdagavond zullen we het eerst wat van zomerstorm Francis gaan merken, denkt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. “Later vanavond en vannacht zal het zeker aan de wind te merken zijn. Er komen dan zware windstoten voor, ook boven Brabant. Daar zit ook regenachtig weer bij.”

Stoelen de lucht in

In Brabant zorgt de zomerstorm voor windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur, verwacht Klaassen. “Zeker in het westelijk deel van de provincie kan het wel even pittig zijn.” Met schade tot gevolg. Zeker nu in de zomer de bomen nog vol in het blad staan. “Dat kan wel tot problemen leiden, door afgerukte takken bijvoorbeeld.” Ook de kampeerders zijn gewaarschuwd: “Zorg maar dat je de spullen rond de tent maar vast opruimt. Ik zou de tuinstoelen maar vast zetten. Anders kunnen ze zo de lucht in gaan.”

De zomerstorm wordt veroorzaakt door een lage drukgebied dat over de Noordzee richting Denemarken trekt. Het hoogtepunt van de storm ligt in de tweede helft van de nacht. Maar tot halverwege de woensdag zullen we er wel last van houden, denkt Klaassen. “Ook morgenochtend is het nog onstuimig. In de loop van de middag wordt het dan weer wat rustiger.”

