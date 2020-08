Van superhittegolf naar onstuimige herfst: regen en harde wind op komst

Foto: Ab Donker vergroot

De superhittegolf ligt net achter ons en we knallen direct de herfst in. De komende dagen zakt de temperatuur en krijgen we te maken met regen, hagel, onweer en harde wind.

Janneke Bosch Geschreven door

“We gaan typisch herfstweer zien”, zegt Wilfred Janssen, meteoroloog bij Weerplaza. “Ik verwacht veel buitjes in Brabant, die ontstaan door het warme zeewater dat nog voor de deur ligt. En die kunnen ook gepaard gaan met hagel en onweer.”

Dat is niet het enige, het wordt ook flink kouder. “De zomerse temperaturen zien we voorlopig niet terug. De temperatuur ligt rond de 20 graden, en later in de week is het nog maar de vraag of we dat halen.”

Stevige wind

Echt herfstweer dus, waar vanaf woensdag ook nog een stevige wind de kop op steekt. “Wat we zien is een komen en gaan van allerlei depressies”, legt Janssen uit. “Dat brengt veel wind met zich mee. Vanaf woensdag echt een stevige wind, misschien wel een volle windkracht zes.” En dat is niet zonder risico. “Met de bomen nog vol in het blad kan het best zijn dat daar schade bij gaat ontstaan.”

Of we het zomerweer nog terugzien, is nog maar zeer de vraag, zegt Janssen. “Eind volgende week neemt de buiigheid wel wat af. Maar de wind blijft van zee waaien, dus echt warm zal het voorlopig niet meer worden.”

