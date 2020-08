Het record uit 1997 is verbroken: hittegolf duurt nu achttien dagen

Foto: Ab Donker vergroot

Recordminnend Brabant kan zaterdag z’n hart ophalen: vandaag is het record verbroken van de langste hittegolf die in augustus is begonnen. Omdat het ook vandaag 25 graden in Volkel was duurt het nieuwe record achttien dagen. Langer gaat het record overigens niet duren: zondag wordt het maximaal 22 graden in de provincie.

Janneke Bosch Geschreven door

In 1997 werd er tweeënhalve week meer dan 25 graden gemeten op de thermometer, met in ieder geval drie tropische dagen waarbij de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. Bij de weerstations in Eindhoven en Gilze Rijen staat het augustus-hittegolfrecord op 16 dagen. Ook dat werd in 1997 gemeten.

Langste hittegolf ooit

De huidige hittegolf duurt nu achttien dagen, een nieuw record. Overigens is deze augustus-hittegolf nog niets bij de grootste hittegolf ooit gemeten bij de Brabantse weerstations. De records stammen uit 2018 en staan op 28 dagen voor Volkel en Eindhoven. Dat gaan we deze periode niet meer halen, verwacht Saris. "Vanaf het weekend wordt het echt koeler. Temperaturen van zo'n 21 of 22 graden. De warmte komt voorlopig echt even niet terug."

