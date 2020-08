Dag van de waarheid: houdt de hittegolf stand?

(archieffoto) vergroot

Het is een spannende dag in weerland dinsdag: komt er een einde aan de langste hittegolf ooit in augustus? Of zetten we de reeks voort? Als het kwik ergens in de provincie de 25 graden aantikt, blijft de hittegolf voortduren. Maar het zal erom spannen, denkt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.

“We hebben nu al dertien dagen een hittegolf in Brabant”, vertelt Saris. “Maar de verwachte maxima liggen dinsdag onder of nét op de 25 graden.” Dat wordt dus spannend. Als het lukt, zal het ergens in het oosten van de provincie zijn, denkt de weerman. “Ik geef Eindhoven of Volkel de beste kaarten.”

Augustusrecord

En mócht het lukken, dan duurt de hittegolf in ieder geval de komende dagen nog voort. “We zitten nu al aan een augustus-record, de langste hittegolf ooit gemeten die in augustus is gestart. Dat zouden we dan nog wat langer maken. De komende dagen blijft de temperatuur boven de 25 graden uitkomen, mogelijk zelfs tot zaterdag.”

Persoonlijk zou hij dat wel leuk vinden, zegt Saris. “Eigenlijk wel ja”, lacht hij. “Het is toch leuk om zo’n reeks te zien. Dan zou het jammer zijn als één dag een dipje in de temperatuur die reeks onderbreekt.”

Droogte

Al zorgt het aanhoudende warme weer natuurlijk ook voor problemen. De natuur heeft het er lastig mee, beken en sloten dreigen droog te vallen en de waterschappen nemen maatregelen om dat te voorkomen. Mensen werden opgeroepen om zuinig aan te doen met water.

Met ook na dinsdag nog warme dagen in het vooruitzicht, komt aan de droogte niet direct een eind. Ook al zou het dan strikt genomen geen hittegolf meer zijn. Alle ogen dus op Eindhoven en Volkel. “Het zou natuurlijk ook op vliegbasis Gilze-Rijen of Woensdrecht kunnen," zegt Saris, "maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.”

