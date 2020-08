Hittegolf gaat gewoon verder in Eindhoven, duurt nu al 14 dagen

Foto: Ab Donker vergroot

De langste hittegolf in augustus ooit gemeten, houdt voor onze provincie nog even aan. In Eindhoven liep het kwik dinsdagmiddag op naar 25 graden. Dat meldt Weerplaza.

Janneke Bosch Geschreven door

Het was nog even spannend of de 25 graden ook gehaald zou worden vandaag, maar in Eindhoven is het gelukt. Daar werd de 25 graden-grens al voor twee uur ’s middags gehaald. “Ik verwacht dat Volkel het ook nog wel gaat redden vandaag”, zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza. “Daar staat de thermometer nu op 24,7 graden.”

Veertien dagen op rij

Het geeft het oosten van de provincie een regionale hittegolf van veertien dagen op rij. En daar komen er naar verwachting nog wel een aantal bij, zegt de weerman. Woensdag en donderdag wordt het ook meer dan 25 graden. “Vrijdag wordt het echt weer spannend”, zegt Saris.

Dat heeft te maken met de bewolking die over het land ligt, legt hij uit. “Dat is een streep van bewolking die van noord naar zuid over het land ligt. Onder de bewolking is het koeler, maar waar die bewolking níet ligt kan de temperatuur nog best oplopen. En het is nu nog lastig te voorspellen waar die bewolking zich precies gaat bevinden.”

