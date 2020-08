Regen na warme periode zorgt voor extra harde groei van blauwalg

Blauwalg (foto: Peter van den Bosch) vergroot

Op tientallen plekken in de provincie is blauwalg gevonden in het oppervlaktewater. Juist nu de dagen van zinderende hitte achter ons liggen en we regelmatig een verkoelende bui op ons dak krijgen, kan blauwalg extra hard groeien. Mens en dier zijn gewaarschuwd.

Bij waterschap Brabantse Delta zijn er meer dan dertig locaties waar de bacterie voorkomt. En ook bij waterschappen De Dommel en Aa en Maas zijn er tientallen plekken waar blauwalg is geconstateerd.

Voeding voor de blauwalg

Om blauwalg te laten groeien zijn drie factoren nodig, legt Peter van den Bosch van Waterschap Brabantse Delta uit: stilstaand water, warmte en voeding voor de blauwalg. De warme dagen van de laatste weken hebben al een goed begin gemaakt voor blauwalg in de stilstaande wateren. En juist nu het weer begint te regenen spoelt er veel ‘voeding’ voor de blauwalg het water in.

“Dat kan bijvoorbeeld bladafval zijn. Maar als er ergens heel lokaal een heel zware bui is en het riool kan dat niet aan, dan treedt er op plaatsen een overstort in werking. Dat is een soort noodklep waarbij regen- en afvalwater in een vijver of liefst een stromende rivier terecht komt. En in de afvalwater zitten ook weer allerlei voedingsstoffen.”

Maar zelfs stukjes brood die in het water terecht komen, kunnen als voeding dienen voor de blauwalgen. “We zeggen daarom ook: eendjes voeren, doe dat liever niet. In het ergste geval kan daar ook weer ongedierte op afkomen.”

Steeds vaker warme zomers

Het is moeilijk te zeggen of er nu een toename is ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar, vertelt hij. Hij legt uit hoe dat komt: “We controleren het oppervlaktewater vooral op basis van meldingen, we hebben niet overal altijd een metertje staan. Dus we moeten afgaan op wat mensen ons melden.”

Het aantal meldingen is ongeveer even groot als een jaar eerder. Al is er in de loop van de afgelopen jaren wel een toenemende trend te zien. Dat heeft te maken met de warme zomers, vertelt hij. “Over een langere periode is wel een toename van blauwalg te zien. Dat komt door de hete zomers van de laatste jaren.”

Maag- en darmklachten

De waterschappen raden af om te zwemmen of te vissen in water met een hoge concentratie blauwalg. Contact met het water kan zorgen voor jeuk en rode vlekken. En mensen of dieren die het water binnenkrijgen kunnen last krijgen van hun maag en darmen. Honden kunnen er zelfs aan overlijden.

