Deze maand al 80 reizigers met corona aangekomen op Eindhoven Airport

Het aantal reizigers met een coronabesmetting dat aankomt op Eindhoven Airport, is in augustus hard gestegen: in totaal kwamen er afgelopen maand tachtig zogenaamde ‘corona-passagiers’ aan op de Eindhovense luchthaven. De besmette passagiers waren verspreid over 59 vluchten, dat zegt de GGD Brabant-Zuidoost.

Eind juli stond de teller nog op 26 passagiers sinds begin juni. In augustus zijn er daar dus al tachtig bij gekomen.

Meer vluchten

Volgens een woordvoerder van de GGD komt dat deels doordat het aantal vluchten is toegenomen. “Er wordt gewoon veel meer gevlogen. Dan is de kans ook groter dat er mensen met een coronabesmetting op een vlucht zitten.”

